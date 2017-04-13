Куда пойти в выходные в Перми? Афиша на 15—16 апреля
Каждую неделю ищите подробный перечень мероприятий на сайте «АиФ-Прикамье».
Каждую неделю ищите подробный перечень мероприятий на сайте «АиФ-Прикамье».
15 апреля.
Можно ли найти совершенство? Как услышать дыхание тишины и описать это нежной кистью? У кого уйма времени и что за новые обстоятельства у художника? Почему сегодня в городе низкая облачность?
Не надо долго думать над этими вопросами: просто найдите в списке событий выходного дня то, что вам интересно.
9.30. Планетарий. Выставка почтовых марок и конвертов 0+
10.00−18.00. Библиотека им. Пушкина. Выставка Ю. Лапшина «Перепутанное время» 0+
10.00−22.00. Дворец культуры им. Гагарина. Фотовыставка Александра Чазова «Природа: дыхание тишины» 0+
10.30−21.00. Киноцентр «Премьер».
11.00, 14.00. ПДНТ «Губерния». Интерактивный спектакль «Сороки. Как Валенька и Варенька птиц закликали» 2 +
11.00. Дворец молодёжи города Перми. Спектакль «Потешная курочка Ряба» 0+
11.00−17.00. Выставочный зал Дома художника. Выставка работ известного мастера
11.00, 13.30. Театр юного зрителя. Спектакль «День рождения кота Леопольда» 4+
11.00, 13.30. Пермский театр кукол. Спектакль «Машенька и медведь» 4+
11.00, 14.00. Театр кукол «Туки-Луки». Спектакль «Мама для мамонтёнка» 3+
11.00−19.00. Центральный выставочный зал. Выставка современной иконы «Нежная кисть» 0+
12.00−21.00. Музей современного искусства РЕRММ. Персональная выставка Дмитрия Булныгина «Nothing is perfect» («Ничто не совершенно») 12+
12.00−19.30. Пермская
12.00 — 20.00. Центр городской культуры (ул. Пушкина, 15). Выставка «Жить или писать. Варлам Шаламов» 12+
12.00−21.00. Музей современного искусства РЕRММ. Выставка Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной «Низкая облачность» 12+
12.00−19.30. Пермская
12.00−19.30. Пермская
12.00−19.30. Пермская
12.00−18.00. Галерея «Марис-арт». Выставка пермских художников «Неоновый апрель» 12+
12.00. Большой зал филармонии. Детский
12.00, 15.00. Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского. Опера «Двенадцать месяцев» 0+
12.00. Планетарий. «Пришелец из Пояса астероидов» 5+
12.00−19.30. Пермская
14.00, 18.00. Театр «У Моста». Спектакль «Сиротливый Запад» 16+
12.00, 14.00. КДЦ Мотовилиха (ул. Уральская, 93). Шоу для детей «Магия волшебных гигантских мыльных пузырей». 2+
13.00. Играй в футбол! Вышка 2 (ул. Гашкова 22, площадка в парке Победы). Для всех желающих.
15.00. Планетарий. «Космический адрес Земли» 6+
16.00. Пермский театр кукол. Спектакль «Принцесса на горошине» 5+ 17.00. Планетарий. «Розетта» 12+
17.00. Дворец молодёжи города Перми. КВН. ¼ финала. Региональная лига МС КВН. 12+
17.00−20.00. Лаборатория современного искусства «Дом грузчика». Авторский проект Алекса Го «Долой уныние!» 12+
18.00.
19.00. Планетарий. «Вечные тайны неба» 8+
19.00. Дом актёра. «Агафья Тихоновна» 12+
19.00. Частная филармония «Триумф» (ул. Ленина, 44). Музыка для нас 6+
16 апреля.
16 апреля все верующие люди отмечают Пасху — Воскресение Христово. В ночь с 15 на 16 апреля во всех храмах пройдут праздничные ночные богослужения. Пасхальная служба обычно начинается около одиннадцати вечера в субботу и длится до четырёх утра воскресенья.
Ну, а днём — пермяков ждут спектакли, выставки, концерты.
9.30. Планетарий. Выставка почтовых марок и конвертов 0+
10.00−18.00. Библиотека им. Пушкина. Выставка Ю. Лапшина «Перепутанное время» 0+
10.00−22.00. Дворец культуры им. Гагарина. Фотовыставка Александра Чазова «Природа: дыхание тишины» 0+
10.30. Планетарий. «Закат эпохи динозавров» 6+
10.30−21.00. Киноцентр «Премьер».
11.00, 13.30. Пермский театр кукол. «Принцесса на горошине» 5+
11.00, 14.00. Театр кукол «Туки-Луки». «Сказки с грядки» 2+
11.00−19.00. Центральный выставочный зал. Выставка современной иконы «Нежная кисть» 0+
11.30. Семейный
12.00. Планетарий. «Дорога в космос нам открыта» 6+
12.00−19.30. Пермская
12.00−21.00. Музей современного искусства РЕRММ. Персональная выставка Дмитрия Булныгина «Nothing is perfect» («Ничто не совершенно») 12+
12.00−21.00. Музей современного искусства РЕRММ. Выставка Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной «Низкая облачность» 12+
12.00−19.30. Пермская
12.00−19.30. Пермская
12.00−19.30. Пермская
12.00−19.30. Пермская
12.00−18.00. Галерея «Марис-арт». Выставка пермских художников «Неоновый апрель» 12+
12.00−20.00. Центр городской культуры (ул. Пушкина, 15). Выставка «Жить или писать. Варлам Шаламов» 12+
14.00.
14.00, 18.00. Театр «У Моста». Спектакль «Сиротливый Запад» 16+
14.00. Ул. Монастырская, 12а, ауд. 417. Открытая лекция «Пасха: переступить порог».
15.00. Ул. Монастырская, 12а, ауд. 417. Кинопросмотр
15.00. Планетарий. «Необыкновенные небесные явления» 10+
16.00. Пермская художественная галерея. Концерт «Дебюсси-Кикта. Музыкальные фрески». В программе прозвучат произведения Клода Дебюсси и Валерия Кикты для арфы, альта и флейты 0+
16.00. Пермский театр кукол. Спектакль «Машенька и медведь» 4+
16.00. Дом актёра. Спектакль «Капитан Коко и зелёное стёклышко» 5+
16.00. Пермский дом народного творчества «Губерния». Концерт народного ансамбля уральского танца «Камушка» «Краски весны». 6+
19.00. Дворец культуры им. Кирова. Спектакль «Таксист» 16+
17.00−20.00. Лаборатория современного искусства «Дом грузчика». Авторский проект Алекса Го «Долой уныние!» 12+
17.00. Клуб ТЕРРИТОРИЯ 44 (ул. Ленина, 44). Кубок Урала — 2017 по HIGH HEELS (ТАНЕЦ НА КАБЛУКАХ). 18+
20.00.