Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе»
Надежда Савченко сбила бабушку в Киеве
Как сделать тесную квартиру комфортной: еще 8 идей
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Эксперты оценили шансы стелсов США победить ПВО РФ в Сирии – СМИ
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
СМИ: Мария Максакова обратилась к погибшему мужу
СМИ: фото Бузовой в купальнике тронуло Тарасова
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Уйгурская проблема Китая
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
12:22 (мск), источник: АиФ Прикамье

Куда пойти в выходные в Перми? Афиша на 15—16 апреля

Каждую неделю ищите подробный перечень мероприятий на сайте «АиФ-Прикамье».

15 апреля.

Можно ли найти совершенство? Как услышать дыхание тишины и описать это нежной кистью? У кого уйма времени и что за новые обстоятельства у художника? Почему сегодня в городе низкая облачность?

Не надо долго думать над этими вопросами: просто найдите в списке событий выходного дня то, что вам интересно.

9.30. Планетарий. Выставка почтовых марок и конвертов 0+

10.00−18.00. Библиотека им. Пушкина. Выставка Ю. Лапшина «Перепутанное время» 0+

10.00−22.00. Дворец культуры им. Гагарина. Фотовыставка Александра Чазова «Природа: дыхание тишины» 0+

10.30−21.00. Киноцентр «Премьер». Научно-популярная выставка «Облачный календарь» 6+

11.00, 14.00. ПДНТ «Губерния». Интерактивный спектакль «Сороки. Как Валенька и Варенька птиц закликали» 2 +

11.00. Дворец молодёжи города Перми. Спектакль «Потешная курочка Ряба» 0+

11.00−17.00. Выставочный зал Дома художника. Выставка работ известного мастера декоративно-прикладного и графического искусства Натальи Талавира 0+

11.00, 13.30. Театр юного зрителя. Спектакль «День рождения кота Леопольда» 4+

11.00, 13.30. Пермский театр кукол. Спектакль «Машенька и медведь» 4+

11.00, 14.00. Театр кукол «Туки-Луки». Спектакль «Мама для мамонтёнка» 3+

11.00−19.00. Центральный выставочный зал. Выставка современной иконы «Нежная кисть» 0+

12.00−21.00. Музей современного искусства РЕRММ. Персональная выставка Дмитрия Булныгина «Nothing is perfect» («Ничто не совершенно») 12+

12.00−19.30. Пермская Арт-резиденция. Выставка Ярослава Пикулева «Актуальный Палех» 0+

12.00 — 20.00. Центр городской культуры (ул. Пушкина, 15). Выставка «Жить или писать. Варлам Шаламов» 12+

12.00−21.00. Музей современного искусства РЕRММ. Выставка Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной «Низкая облачность» 12+

12.00−19.30. Пермская Арт-резиденция. Выставка Евгении Наймушиной «Местные» 6+

12.00−19.30. Пермская Арт-резиденция. Выставка Александра Кошелева «Художник и новые обстоятельства» 0+

12.00−19.30. Пермская Арт-резиденция. Выставка «Уйма времени» 12+

12.00−18.00. Галерея «Марис-арт». Выставка пермских художников «Неоновый апрель» 12+

12.00. Большой зал филармонии. Детский шоу-спектакль «Трансформеры спасают Землю» 3+

12.00, 15.00. Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского. Опера «Двенадцать месяцев» 0+

12.00. Планетарий. «Пришелец из Пояса астероидов» 5+

12.00−19.30. Пермская Арт-резиденция. Персональная выставка Анны Демидовой «Марокко». 0+

14.00, 18.00. Театр «У Моста». Спектакль «Сиротливый Запад» 16+

12.00, 14.00. КДЦ Мотовилиха (ул. Уральская, 93). Шоу для детей «Магия волшебных гигантских мыльных пузырей». 2+

13.00. Играй в футбол! Вышка 2 (ул. Гашкова 22, площадка в парке Победы). Для всех желающих.

15.00. Планетарий. «Космический адрес Земли» 6+

16.00. Пермский театр кукол. Спектакль «Принцесса на горошине» 5+ 17.00. Планетарий. «Розетта» 12+

17.00. Дворец молодёжи города Перми. КВН. ¼ финала. Региональная лига МС КВН. 12+

17.00−20.00. Лаборатория современного искусства «Дом грузчика». Авторский проект Алекса Го «Долой уныние!» 12+

18.00. Театр-Театр. Спектакль «Алые паруса» 12+

19.00. Планетарий. «Вечные тайны неба» 8+

19.00. Дом актёра. «Агафья Тихоновна» 12+

19.00. Частная филармония «Триумф» (ул. Ленина, 44). Музыка для нас 6+

16 апреля.

16 апреля все верующие люди отмечают Пасху — Воскресение Христово. В ночь с 15 на 16 апреля во всех храмах пройдут праздничные ночные богослужения. Пасхальная служба обычно начинается около одиннадцати вечера в субботу и длится до четырёх утра воскресенья.

Ну, а днём — пермяков ждут спектакли, выставки, концерты.

9.30. Планетарий. Выставка почтовых марок и конвертов 0+

10.00−18.00. Библиотека им. Пушкина. Выставка Ю. Лапшина «Перепутанное время» 0+

10.00−22.00. Дворец культуры им. Гагарина. Фотовыставка Александра Чазова «Природа: дыхание тишины» 0+

10.30. Планетарий. «Закат эпохи динозавров» 6+

10.30−21.00. Киноцентр «Премьер». Научно-популярная выставка «Облачный календарь» 6+

11.00, 13.30. Пермский театр кукол. «Принцесса на горошине» 5+

11.00, 14.00. Театр кукол «Туки-Луки». «Сказки с грядки» 2+

11.00−19.00. Центральный выставочный зал. Выставка современной иконы «Нежная кисть» 0+

11.30. Семейный Монтессори-центр (ул. Кронштадтская, 35). Бумажное шоу. 0+

12.00. Планетарий. «Дорога в космос нам открыта» 6+

12.00−19.30. Пермская Арт-резиденция. Выставка Ярослава Пикулева «Актуальный Палех» 0+

12.00−21.00. Музей современного искусства РЕRММ. Персональная выставка Дмитрия Булныгина «Nothing is perfect» («Ничто не совершенно») 12+

12.00−21.00. Музей современного искусства РЕRММ. Выставка Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной «Низкая облачность» 12+

12.00−19.30. Пермская арт-резиденция. Выставка Евгении Наймушиной «Местные» 6+

12.00−19.30. Пермская Арт-резиденция. Выставка Александра Кошелева «Художник и новые обстоятельства» 0+

12.00−19.30. Пермская Арт-резиденция. Выставка «Уйма времени» 12+

12.00−19.30. Пермская Арт-резиденция. Персональная выставка Анны Демидовой «Марокко». 0+

12.00−18.00. Галерея «Марис-арт». Выставка пермских художников «Неоновый апрель» 12+

12.00−20.00. Центр городской культуры (ул. Пушкина, 15). Выставка «Жить или писать. Варлам Шаламов» 12+

14.00. Театр-Театр. Спектакль «Петя и волк» 6+

14.00, 18.00. Театр «У Моста». Спектакль «Сиротливый Запад» 16+

14.00. Ул. Монастырская, 12а, ауд. 417. Открытая лекция «Пасха: переступить порог».

15.00. Ул. Монастырская, 12а, ауд. 417. Кинопросмотр рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда».

15.00. Планетарий. «Необыкновенные небесные явления» 10+

16.00. Пермская художественная галерея. Концерт «Дебюсси-Кикта. Музыкальные фрески». В программе прозвучат произведения Клода Дебюсси и Валерия Кикты для арфы, альта и флейты 0+

16.00. Пермский театр кукол. Спектакль «Машенька и медведь» 4+

16.00. Дом актёра. Спектакль «Капитан Коко и зелёное стёклышко» 5+

16.00. Пермский дом народного творчества «Губерния». Концерт народного ансамбля уральского танца «Камушка» «Краски весны». 6+

19.00. Дворец культуры им. Кирова. Спектакль «Таксист» 16+

17.00−20.00. Лаборатория современного искусства «Дом грузчика». Авторский проект Алекса Го «Долой уныние!» 12+

17.00. Клуб ТЕРРИТОРИЯ 44 (ул. Ленина, 44). Кубок Урала — 2017 по HIGH HEELS (ТАНЕЦ НА КАБЛУКАХ). 18+

20.00. Сцена-Молот. Спектакль «НЕРОМЕО, НЕДЖУЛЬЕТТА» 18+

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Соколы России». Видео авиашоу
Кремль поддержал выступление Сафронкова на заседании Совбеза ООН
ЕСПЧ обязал РФ выплатить €2,9 млн по делу о теракте в Беслане
CNN: спецслужбы США перехватили переговоры о подготовке химатаки
Задержан экс-глава Марий Эл Маркелов
В Госдуме поддержали запрет на выезд полицейских за границу
NYT: КНДР готовится к новому ядерному испытанию
Оппозиционер Мальцев задержан за применение насилия на митинге
Спорт
Воз проблем: московское «Динамо» возвращается в РФПЛ Это стало ясно в среду, за семь туров до конца первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), после того, как бело-голубые сыграли вничью с «Химками»
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Американская выставка стартовала. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Сталлоне подал иск против Warner Bros. из-за фильма 1993 года Актер обвинил киностудию в жадности и преднамеренном обмане «международного культового таланта»
Недвижимость
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Риелторы рассказали о самой дорогой квартире Москвы
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь