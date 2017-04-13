Куда пойти в выходные в Перми? Афиша на 15—16 апреля

15 апреля.

Можно ли найти совершенство? Как услышать дыхание тишины и описать это нежной кистью? У кого уйма времени и что за новые обстоятельства у художника? Почему сегодня в городе низкая облачность?

Не надо долго думать над этими вопросами: просто найдите в списке событий выходного дня то, что вам интересно.

9.30. Планетарий. Выставка почтовых марок и конвертов 0+

10.00−18.00. Библиотека им. Пушкина. Выставка Ю. Лапшина «Перепутанное время» 0+

10.00−22.00. Дворец культуры им. Гагарина. Фотовыставка Александра Чазова «Природа: дыхание тишины» 0+

10.30−21.00. Киноцентр «Премьер». Научно-популярная выставка «Облачный календарь» 6+

11.00, 14.00. ПДНТ «Губерния». Интерактивный спектакль «Сороки. Как Валенька и Варенька птиц закликали» 2 +

11.00. Дворец молодёжи города Перми. Спектакль «Потешная курочка Ряба» 0+

11.00−17.00. Выставочный зал Дома художника. Выставка работ известного мастера декоративно-прикладного и графического искусства Натальи Талавира 0+

11.00, 13.30. Театр юного зрителя. Спектакль «День рождения кота Леопольда» 4+

11.00, 13.30. Пермский театр кукол. Спектакль «Машенька и медведь» 4+

11.00, 14.00. Театр кукол «Туки-Луки». Спектакль «Мама для мамонтёнка» 3+

11.00−19.00. Центральный выставочный зал. Выставка современной иконы «Нежная кисть» 0+

12.00−21.00. Музей современного искусства РЕRММ. Персональная выставка Дмитрия Булныгина «Nothing is perfect» («Ничто не совершенно») 12+

12.00−19.30. Пермская Арт-резиденция. Выставка Ярослава Пикулева «Актуальный Палех» 0+

12.00 — 20.00. Центр городской культуры (ул. Пушкина, 15). Выставка «Жить или писать. Варлам Шаламов» 12+

12.00−21.00. Музей современного искусства РЕRММ. Выставка Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной «Низкая облачность» 12+

12.00−19.30. Пермская Арт-резиденция. Выставка Евгении Наймушиной «Местные» 6+

12.00−19.30. Пермская Арт-резиденция. Выставка Александра Кошелева «Художник и новые обстоятельства» 0+

12.00−19.30. Пермская Арт-резиденция. Выставка «Уйма времени» 12+

12.00−18.00. Галерея «Марис-арт». Выставка пермских художников «Неоновый апрель» 12+

12.00. Большой зал филармонии. Детский шоу-спектакль «Трансформеры спасают Землю» 3+

12.00, 15.00. Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского. Опера «Двенадцать месяцев» 0+

12.00. Планетарий. «Пришелец из Пояса астероидов» 5+

12.00−19.30. Пермская Арт-резиденция. Персональная выставка Анны Демидовой «Марокко». 0+

14.00, 18.00. Театр «У Моста». Спектакль «Сиротливый Запад» 16+

12.00, 14.00. КДЦ Мотовилиха (ул. Уральская, 93). Шоу для детей «Магия волшебных гигантских мыльных пузырей». 2+

13.00. Играй в футбол! Вышка 2 (ул. Гашкова 22, площадка в парке Победы). Для всех желающих.

15.00. Планетарий. «Космический адрес Земли» 6+

16.00. Пермский театр кукол. Спектакль «Принцесса на горошине» 5+ 17.00. Планетарий. «Розетта» 12+

17.00. Дворец молодёжи города Перми. КВН. ¼ финала. Региональная лига МС КВН. 12+

17.00−20.00. Лаборатория современного искусства «Дом грузчика». Авторский проект Алекса Го «Долой уныние!» 12+

18.00. Театр-Театр. Спектакль «Алые паруса» 12+

19.00. Планетарий. «Вечные тайны неба» 8+

19.00. Дом актёра. «Агафья Тихоновна» 12+

19.00. Частная филармония «Триумф» (ул. Ленина, 44). Музыка для нас 6+

16 апреля.

16 апреля все верующие люди отмечают Пасху — Воскресение Христово. В ночь с 15 на 16 апреля во всех храмах пройдут праздничные ночные богослужения. Пасхальная служба обычно начинается около одиннадцати вечера в субботу и длится до четырёх утра воскресенья.

Ну, а днём — пермяков ждут спектакли, выставки, концерты.

9.30. Планетарий. Выставка почтовых марок и конвертов 0+

10.00−18.00. Библиотека им. Пушкина. Выставка Ю. Лапшина «Перепутанное время» 0+

10.00−22.00. Дворец культуры им. Гагарина. Фотовыставка Александра Чазова «Природа: дыхание тишины» 0+

10.30. Планетарий. «Закат эпохи динозавров» 6+

10.30−21.00. Киноцентр «Премьер». Научно-популярная выставка «Облачный календарь» 6+

11.00, 13.30. Пермский театр кукол. «Принцесса на горошине» 5+

11.00, 14.00. Театр кукол «Туки-Луки». «Сказки с грядки» 2+

11.00−19.00. Центральный выставочный зал. Выставка современной иконы «Нежная кисть» 0+

11.30. Семейный Монтессори-центр (ул. Кронштадтская, 35). Бумажное шоу. 0+

12.00. Планетарий. «Дорога в космос нам открыта» 6+

12.00−19.30. Пермская Арт-резиденция. Выставка Ярослава Пикулева «Актуальный Палех» 0+

12.00−21.00. Музей современного искусства РЕRММ. Персональная выставка Дмитрия Булныгина «Nothing is perfect» («Ничто не совершенно») 12+

12.00−21.00. Музей современного искусства РЕRММ. Выставка Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной «Низкая облачность» 12+

12.00−19.30. Пермская арт-резиденция. Выставка Евгении Наймушиной «Местные» 6+

12.00−19.30. Пермская Арт-резиденция. Выставка Александра Кошелева «Художник и новые обстоятельства» 0+

12.00−19.30. Пермская Арт-резиденция. Выставка «Уйма времени» 12+

12.00−19.30. Пермская Арт-резиденция. Персональная выставка Анны Демидовой «Марокко». 0+

12.00−18.00. Галерея «Марис-арт». Выставка пермских художников «Неоновый апрель» 12+

12.00−20.00. Центр городской культуры (ул. Пушкина, 15). Выставка «Жить или писать. Варлам Шаламов» 12+

14.00. Театр-Театр. Спектакль «Петя и волк» 6+

14.00, 18.00. Театр «У Моста». Спектакль «Сиротливый Запад» 16+

14.00. Ул. Монастырская, 12а, ауд. 417. Открытая лекция «Пасха: переступить порог».

15.00. Ул. Монастырская, 12а, ауд. 417. Кинопросмотр рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда».

15.00. Планетарий. «Необыкновенные небесные явления» 10+

16.00. Пермская художественная галерея. Концерт «Дебюсси-Кикта. Музыкальные фрески». В программе прозвучат произведения Клода Дебюсси и Валерия Кикты для арфы, альта и флейты 0+

16.00. Пермский театр кукол. Спектакль «Машенька и медведь» 4+

16.00. Дом актёра. Спектакль «Капитан Коко и зелёное стёклышко» 5+

16.00. Пермский дом народного творчества «Губерния». Концерт народного ансамбля уральского танца «Камушка» «Краски весны». 6+

19.00. Дворец культуры им. Кирова. Спектакль «Таксист» 16+

17.00−20.00. Лаборатория современного искусства «Дом грузчика». Авторский проект Алекса Го «Долой уныние!» 12+

17.00. Клуб ТЕРРИТОРИЯ 44 (ул. Ленина, 44). Кубок Урала — 2017 по HIGH HEELS (ТАНЕЦ НА КАБЛУКАХ). 18+