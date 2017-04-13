Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Харламов и Батрутдинов спародировали «Пусть говорят» с Шурыгиной
Украина отказывается от всех законов СССР
Первый космонавт Украины ответил на перенос Дня космонавтики
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Готовимся к Пасхе: 5 необычных идей
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
СМИ: 35-летняя Анна Курникова показала фигуру в бикини
Путин объяснил, почему США и Запад против РФ
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
"Признаюсь, я ослеплен": Шаляпин влюбился в богатую американку
СМИ: фото Бузовой в купальнике тронуло Тарасова
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
10Уйгурская проблема Китая
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
15:14 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В столице прошла репетиция парада трамваев

В субботу на Чистопрудном бульваре можно будет увидеть вагоны серии Ф 1908 года, чешские вагоны «Татра» и звезду фильма «Место встречи изменить нельзя» трамвай КМ.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В ночь на 13 апреля в Москве устроили генеральную репетицию парада трамваев. Колонна ретровагонов прошла по центральным улицам города и остановилась на Чистопрудном бульваре.

Читайте также
Московский метрополитен подготовил тематический билет к запуску поезда «Москва»

В этом году в параде примут участие новички. Наряду с вагоном серии Ф 1908 года, несколькими чешскими вагонами «Татра» и звездой фильма «Место встречи изменить нельзя» трамваем КМ по Москве пройдут низкопольный «Витязь-М» и вагон-снегоочиститель «РОСТ». Возглавит колонну запряженная лошадьми конка образца 1884 года.

Ежегодный парад трамваев состоится в субботу, 15 апреля. Сначала колонна старинных вагонов пройдёт по улицам, а с 12:00 до 15:00 их можно будет увидеть на выставке на Чистопрудном бульваре.

Всего в мероприятии примет участие 16 трамваев. Шесть из них изобразили на тематических проездных, которые можно приобрести в кассах столичной подземки.

В связи с парадом трамваев с 23:00 14 апреля до 22:00 15 апреля для движения транспорта закроют Чистопрудный бульвар на участке от площади Мясницкие Ворота до площади Покровские Ворота. Трамваи № 3 и 39 будут ходить от Павелецкой площади до станции метро «Пролетарская» (вместо конечной «Метро “Чистые пруды”»).

Московские трамваи начали перевозить пассажиров 7 апреля 1899 года. Сейчас в будни по 47 маршрутам курсирует более 650 вагонов, а протяженность трамвайных линий составляет 417 километров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль прокомментировал выступление Сафронкова в Совбезе ООН
Минюст обжалует решение ЕСПЧ по делу о Беслане
Дамаск: коалиция ударила по складу химоружия ИГ
СК раскрыл подробности дела против Леонида Маркелова
В Госдуме поддержали запрет на выезд полицейских за границу
Фильм Звягинцева вошел в программу Каннского кинофестиваля
Орешкин пересмотрел прогноз по курсу рубля
Спорт
Карасев сохранил Европу для России. Анонс четвертьфиналов В четверг, 13 апреля, состоятся первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы по футболу. Российский арбитр Сергей Карасев рассудит поединок «Аякс» — «Шальке»
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Американская выставка стартовала. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ» Стали известны номинанты юбилейной, 15-й премии российского музыкального телеканала, а также объявлены имена ведущих гала-концерта в «Олимпийском»
Недвижимость
Как красиво оформить нишу в интерьере
Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Аренда «однушек» в России в мае подешевела
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь