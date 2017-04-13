В столице прошла репетиция парада трамваев

В ночь на 13 апреля в Москве устроили генеральную репетицию парада трамваев. Колонна ретровагонов прошла по центральным улицам города и остановилась на Чистопрудном бульваре.

В этом году в параде примут участие новички. Наряду с вагоном серии Ф 1908 года, несколькими чешскими вагонами «Татра» и звездой фильма «Место встречи изменить нельзя» трамваем КМ по Москве пройдут низкопольный «Витязь-М» и вагон-снегоочиститель «РОСТ». Возглавит колонну запряженная лошадьми конка образца 1884 года.

Ежегодный парад трамваев состоится в субботу, 15 апреля. Сначала колонна старинных вагонов пройдёт по улицам, а с 12:00 до 15:00 их можно будет увидеть на выставке на Чистопрудном бульваре.

Всего в мероприятии примет участие 16 трамваев. Шесть из них изобразили на тематических проездных, которые можно приобрести в кассах столичной подземки.

В связи с парадом трамваев с 23:00 14 апреля до 22:00 15 апреля для движения транспорта закроют Чистопрудный бульвар на участке от площади Мясницкие Ворота до площади Покровские Ворота. Трамваи № 3 и 39 будут ходить от Павелецкой площади до станции метро «Пролетарская» (вместо конечной «Метро “Чистые пруды”»).

Московские трамваи начали перевозить пассажиров 7 апреля 1899 года. Сейчас в будни по 47 маршрутам курсирует более 650 вагонов, а протяженность трамвайных линий составляет 417 километров.