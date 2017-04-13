Самая известная в Новосибирске дорожная яма отметила годовщину
В Новосибирске отметили первый год существования Ямы на Котовского.
В Новосибирске отметили первый год существования Ямы на Котовского.
Именно 13 апреля прошлого года появилась первая запись в ее твиттере. Яма стала известна после того, как заняла восьмое место в рейтинге российских дорожных ям по версии одного из федеральных каналов и была признана самой продвинутой, поскольку имеет твиттер.
Поздравить «достопримечательность» пришли представители новосибирских СМИ и
— В конце мая прошлого года яму закатали, но уже в сентябре покрытие стало разрушаться вновь. Однако в сухую погоду дорогу
Михаил Докукин надеется таким образом обратить внимание муниципалитета на то, что город надо содержать в порядке: «Мне, как жителю Горского микрорайона, небезразлично то, что происходит вокруг. Хочется жить в уютном городе».