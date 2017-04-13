Самая известная в Новосибирске дорожная яма отметила годовщину

Именно 13 апреля прошлого года появилась первая запись в ее твиттере. Яма стала известна после того, как заняла восьмое место в рейтинге российских дорожных ям по версии одного из федеральных каналов и была признана самой продвинутой, поскольку имеет твиттер.

Поздравить «достопримечательность» пришли представители новосибирских СМИ и активисты-общественники. Как рассказал «РГ» координатор проекта «Блог-тур Новосибирск» Михаил Докукин, ровно в полдень к яме приехал автомобиль ДЭУ-3, и вокруг нее установили ограждение. Празднование дня рождения фотографировали прохожие и водители проезжающих автомобилей. Один из жителей Горского микрорайона, проходивший мимо, подарил яме-имениннице торт.

— В конце мая прошлого года яму закатали, но уже в сентябре покрытие стало разрушаться вновь. Однако в сухую погоду дорогу почему-то ремонтировать не стали, — высказался создатель твиттера Ямы Дмитрий Мишин, добавив, что «бороться с этим разгильдяйством помогает юмор».

Михаил Докукин надеется таким образом обратить внимание муниципалитета на то, что город надо содержать в порядке: «Мне, как жителю Горского микрорайона, небезразлично то, что происходит вокруг. Хочется жить в уютном городе».