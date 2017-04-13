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12:48 (мск), источник: РИА Крым

Крым отправит в детдома Ленобласти 10 тонн яблок

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости (Крым). Глава Крыма Сергей Аксенов в рамках официального визита делегации Республики в Ленинградскую область передал губернатору Ленобласти Александру Дрозденко сертификат на 10 тонн крымских яблок для детских социальных учреждений региона.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает управление информации и пресс-службы главы РК.

Аксенов подчеркнул, что крымские яблоки — дар меценатов республики Ленобласти. «Здесь сегодня присутствуют руководители организаций, которые передают детским учреждениям Ленинградской области крымские яблоки. От чистого сердца примите дар наших меценатов. Ленинградской области — низкий поклон, Гатчине — слова благодарности и уважения за поддержку, понимание и все, что вы делаете для Республики Крым», — сказал он.

Дрозденко поблагодарил главу РК за подарок и отметил, что регион будет готов принять не только партии витаминной продукции для детских учреждений, но и оказать помощь в предпродажной подготовке и переработке фруктов на предприятиях области.

«Полученная партия яблок будет пропорционально распределена между 30 социальными учреждениями области, где находятся дети, оставшиеся без попечения родителей или попавшие в трудную жизненную ситуацию. Отгрузка яблок в районы области начнется 13 апреля», — уточнили в пресс-службе.

Ленинградская область взаимодействует с Симферопольским районом Республики Крым с июня 2014 года в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и администрацией Симферопольского района.

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