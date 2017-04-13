В КГГА пояснили ситуацию с продажей алкоголя ночью: запрет продолжает действовать

Он пояснил, что вчера суд обязал Киевский городской совет прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции путем отмены решения от 22.09.2016 № 19/1023 «Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г. Киеве».

Ранее Киевсовет это обязывало сделать и Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины.

Но по состоянию на данный момент решение Киевсовета об ограничении реализации алкоголя с 23:00 до 10:00 действительно.

Бондаренко добавил, что решение о запрете продажи алкоголя было принято всеми фракциями Киевсовета и выполняется торговыми сетями даже без наличия санкций за нарушение. В его пользу говорит и приведенная статистика: количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения за 4 года, уменьшилось в 4 раза.

«Решения суда принимаются именем Украины. Решения суда, вступившие в законную силу, обязательны для исполнения. Киевсовет сегодня подал апелляционную жалобу. Мы будем бороться до конца! Вступит в законную силу решение — будем выполнять. Но в отмену ограничения реализации алкоголя с 23:00 до 10:00 не верю!», — отметил Бондаренко.

Напомним, Хозяйственный суд Киева обязал Киевский городской совет отменить запрет на продажу алкоголя в столице в ночные часы, что было утверждено 22 сентября 2016 года.