Почему Кишинев вошел в число самых уродливых городов мира?
В последние годы Молдова получает сомнительную известность, благодаря своей столице, точнее её неприглядному внешнему виду.
В последние годы Молдова получает сомнительную известность, благодаря своей столице, точнее её неприглядному внешнему виду.
В 2012 г. австралийский
Об этом мы говорили с бывшим главным архитектором Кишинёва Сергеем Лебедевым, который занимал данный пост в 1970−86 гг. Во многом благодаря этому человеку молдавская столица ещё не так давно была красавицей.
Город на семи холмах
— То, что творится в настоящее время в нашем городе в архитектурном плане, — это недопустимо, — говорит Сергей Борисович. — Вместо того чтобы придерживаться принципа ансамблевости, делается точечная застройка на «зелени», потому что деревья вырубить проще.
Разговор о городе начинается с того момента, когда его
В 1966−68 годах мне довелось вместе с первым секретарём ЦК КПМ Иваном Ивановичем Бодюлом ездить по всем местам нашего города, начиная с самых неприглядных, чтобы их облагородить. Наш город состоит из красивого рельефа. Природа создала его, перемежая холмы и низины с ручьями. На основе этого мы разработали схему, чтобы организовать все пространства между холмов зелёными зонами для отдыха. На базе этой идеи, например, в 1972 г. были заложены парк La izvor и созданы три озера с чистейшей водой, наполняемой ручьями. Не все знают, что в конце 1980-х мы начали строить огромный олимпийский водный гребной канал шириной 300 м и длинной 2 км (от тракторного завода до озёр на Скулянке). Он сделан, может быть, на один километр, и с 1990-х годов строительство заброшено.
В 1960-е гг. мы начали с того, что надо было сделать
Очень интересным было решение для наполнения реки Бык и обводнения Кишинёва. Институт «Гипроводхоз» спроектировал водовод, который начинался на участке молдавской земли на берегу Дуная и шёл до Ниспорен, чтобы орошать неорошаемые земли. От Ниспорен нужно было сделать перемычку длинной около километра до р. Бык. Благодаря этому, кроме Гидигича должен был появиться ещё один водоём в центре города.
Кишинёв должен расти вверх
Сегодня, куда бы мы ни ехали, почти все пути пролегают через центр. Это приводит к перегруженности транспортом центральной части города, где к тому же неширокие улицы. Чтобы решить эту проблему, от памятника Котовскому начали строить бул. Кантемира. Его должны были продлить и далее перекрестка с ул. Измаильской. Чтобы сохранить историческое наследие города, начали собирать информацию обо всех ценных объектах. На основе этой работы я вместе с фотографами в 1982 г. издал книгу «Кишинёв», в которой в фотографиях собрано абсолютно всё богатство истории молдавской столицы. Без этого наследия невозможно было выполнять дальнейшие проектные работы.
По ул. Измаильской в сторону ул.
Суть того, что мы сделали, была показана в диссертации — с одного холма мы переходим на другой, соединяя их виадуком и используя пространство под ним. Между всеми холмами можно было бы сделать виадуки. С Рышкановки, где есть все готовые подземные сооружения, можно было выйти на Старую почту, потом через балки — на сельскохозяйственный институт, затем на канатную дорогу, ведущую со Скулянки на Буюканы, потом — на Гренобля (там тоже пролегает большая долина), пройти дорогой на Ботанику, через реку Бык — на Чеканы и к
Благодаря этому, можно укрепить оползневые склоны, под мостом, в подземном пространстве, расположить инфраструктруру. Склоны, которые считаются не пригодными для строительства, можно было бы застраивать новыми типами многоэтажных и ступенчатых жилых домов. Кстати, наш проект
Город должен развиваться по типу сжатой агломерации — в виде целостного пятна, в границах существующей городской территории, потому что Кишинев окружен ценными плодородными землями. Поэтому вышло постановление Совета министров МССР, запрещающее строительство на сельскохозяйственных угодьях. Наша столица должна расти вверх, а не в ширину.
Что построено неправильно?
На ул. Алба Юлия расстояние между красными линиями — 60 м. Но теперь абсолютно всю свободную зону, начиная от круга на ул. Крянгэ, заняли одноэтажной застройкой. За
На мой взгляд, проспект Дачия получился почти хорошим, за исключением некоторых моментов. Его участок от Дечебала в сторону «Ворот города», где мы поставили четыре высотных дома по 22 этажа с «перемычками» — прекрасное решение. Если не такое, то другое решение можно было реализовать на Буюканах, на ул. Алба Юлия, и на ул. Каля Ешилор.
Кстати, на ул. Каля Ешилор, возле фабрики Artima, подчистую вырублен сквер и построена заправка. По закону, нельзя вырубать зеленые зоны и строить такие объекты в зелёных зонах запрещено.
Мы сделали транспортную схему, согласно которой должны были появиться две новых артерии. Одна — с Ботаники через вокзал, Ильинский рынок на Гигигич. Вторая — со Старой почты на ул. Оргеевскую (ныне — ул. Михай Витязул). Но их надо было прокладывать со сносом старого ветхого жилья. А у нас что делается? Ставятся дома на зелёные насаждения, вместо того, чтобы снести
В центральной части города, на бул.
Справа от оперного театра должен был быть построен драматический театр (его проект интересен тем, что у нас в Молдавии есть образ каменного цветка; мы хотели создать этот образ).
Но теперь в этом квартале, на пр.
Который год обсуждается предложение построить подземную стоянку под Площадью Великого национального собрания. Однако чтобы туда подъехать, надо со всех четырех сторон сделать
Как вернуться к нормальному планированию застройки города?
Только когда мы вернем проектные институты со всеми специализированными отделами. У нас не осталось ни одного института, все они расформированы. В институте «Молдгипрострой» был отдел примерно на 80 человек, если не больше, который назывался «Генеральным планом», главным архитектором проекта был заслуженный архитектор Молдавии Семён Шойхет. Также в «Молдгипрострое» были отделы «Центр Молдавии», «Юг Молдавии» и «Север Молдавии». В них работали примерно по 300 чел. В этом институте были и промышленные узлы, помимо того, что существовал и институт «Промстрой». Сегодня промышленностью никто не занимается.
Ещё нам нужны специалисты, которые бы не творили то, что в настоящее время делается. Я разговаривал с одним специалистом в министерстве регионального развития и строительства и спросил: «Ты видел этот проект турков в Долине роз — со сносом деревьев?» Он отвечает: «Они там занимаются благоустройством». Я посмотрел, что это за благоустройство, — из тонких досок сделали тропинки в одну и в другую сторону, которые через полгода развалятся. А как транспорт будет туда подходить? Как будут мусор вывозить? Поэтому нужно заново возрождать специалистов для грамотного решения всех проблем города.
Застройка Кишинёва должна выполняться строго по утверждённому Генеральному плану. Начало и выполнение строительных работ возможны только после рассмотрения и утверждения рабочего проекта Градостроительным советом и Союзом архитекторов Молдовы. Напомню, что в цивилизованных странах строго запрещено строительство в парковых зонах с вырубкой ценных зелёных насаждений, на что в Кишинёве в последнее время не обращается внимания.
Хочется верить, что наш любимый город вновь обретёт свой колоритный облик. «Мой белый город — ты цветок из камня» — это пелось о Кишинёве. Хочется верить, что будут зеленеть городские парки, архитектура современных зданий действительно будет напоминать застывшую музыку, а по широким проспектам любимого города будут бегать наши внуки и правнуки. Всё в наших руках.