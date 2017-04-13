Сок и сидр из местных яблок начинают производить в Иркутске
В Иркутской области ООО «Энолог» запустило экспериментальную линию по производству соков и сидров на основе местных мелкоплодных яблок, которые выращивают в
В Иркутской области ООО «Энолог» запустило экспериментальную линию по производству соков и сидров на основе местных мелкоплодных яблок, которые выращивают в
Об этом 13 апреля 2017 года сообщает
Как сообщила главный технолог предприятия, доцент института пищевой инженерии и биотехнологии Галина Гусакова, основную линейку продукции составят соки с добавлением яблочного пектина. «Первыми потребителями соков могли бы стать столовые вуза и
На экспериментальной площадке ООО «Энолог» установили
Финальная стадия производства сока — добавление пектина. Его получают с помощью экстракционной установки — стальной емкости объёмом 25 л, оснащённой режимом регуляции температуры и мощности. Жидкий пектиновый экстракт выделяют из яблочных выжимок, которые «упаривают» и пастеризуют в течение
«Российские виноделы, решившие заняться производством сидров, все чаще сталкиваются с отсутствием подходящего сырья. Например, яблоки, выращенные в Краснодарском крае и Ростовской области, отличаются низким содержанием кислот и экстрактивных соединений. Поэтому производители вынуждены заниматься выведением новых сортов с большим составом полифенольных компонентов. А сибирские яблоки, приспособившись к суровым климатическим условиям, обладают высокой кислотностью и необходимой терпкостью т.е. наилучшим образом подходят для приготовления сидров и игристых вин, — отмечает Галина Гусакова. — На этом этапе мы делаем ставку на создание опытной мини винодельни. Возможно, найдётся спонсор, который будет готов вложить средства в закупку оборудования для крупномасштабного производства».