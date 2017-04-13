Компенсации за сожженных свиней начали выплачивать в Иркутской области

Служба ветеринарии Иркутской области начала выплату компенсаций владельцам животных, изъятых при ликвидации очага африканской чумы свиней в Хомутовском муниципальном образовании Иркутского района. Как сообщает 13 апреля 2017 года пресс-служба правительства региона, общая сумма компенсации из резервного фонда области составит свыше 12 млн рублей. Средства поступают на личные счета 277 владельцев ЛПХ, у которых было изъято 1313 свиней.

Напомним, очаг вирусного заболевания был зарегистрирован в одном из личных подсобных хозяйств в деревне Куда. В связи с этим в Иркутском районе 25 марта ввели режим ЧС. Единственная мера борьбы с вирусным заболеванием — полное уничтожение поголовья этих животных в очаге инфекции. В ходе процесса отчуждения свиней комиссия составляла акты с данными владельцев и весом изъятых животных для дальнейшей выплаты компенсации. Определена среднерыночная стоимость свинины в живом весе — 152 рубля 95 копеек за 1 кг.

Как отметил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Борис Балыбердин, для граждан, которые не сумели предоставить личные данные на выплату компенсации и только сейчас занимаются оформлением документов, перечисление средств будет производиться позже.

Борис Балыбердин также сообщил, что с организациями, которые поставляют в регион свиноводческую продукцию, ведомство заключает соглашения о проведении бесплатного мониторинга на АЧС. После получения отрицательных результатов выдается разрешение на реализацию продукции на территории области.