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13:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

Компенсации за сожженных свиней начали выплачивать в Иркутской области

Служба ветеринарии Иркутской области начала выплату компенсаций владельцам свиней, изъятых при ликвидации очага АЧС.

Служба ветеринарии Иркутской области начала выплату компенсаций владельцам животных, изъятых при ликвидации очага африканской чумы свиней в Хомутовском муниципальном образовании Иркутского района. Как сообщает 13 апреля 2017 года пресс-служба правительства региона, общая сумма компенсации из резервного фонда области составит свыше 12 млн рублей. Средства поступают на личные счета 277 владельцев ЛПХ, у которых было изъято 1313 свиней.

Напомним, очаг вирусного заболевания был зарегистрирован в одном из личных подсобных хозяйств в деревне Куда. В связи с этим в Иркутском районе 25 марта ввели режим ЧС. Единственная мера борьбы с вирусным заболеванием — полное уничтожение поголовья этих животных в очаге инфекции. В ходе процесса отчуждения свиней комиссия составляла акты с данными владельцев и весом изъятых животных для дальнейшей выплаты компенсации. Определена среднерыночная стоимость свинины в живом весе — 152 рубля 95 копеек за 1 кг.

Как отметил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Борис Балыбердин, для граждан, которые не сумели предоставить личные данные на выплату компенсации и только сейчас занимаются оформлением документов, перечисление средств будет производиться позже.

Борис Балыбердин также сообщил, что с организациями, которые поставляют в регион свиноводческую продукцию, ведомство заключает соглашения о проведении бесплатного мониторинга на АЧС. После получения отрицательных результатов выдается разрешение на реализацию продукции на территории области.

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