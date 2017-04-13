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13:37 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирцу пришлось заплатить 1,4 миллиона, чтобы выехать за границу

Мужчину не пускали в страну ближнего зарубежья из-за долгов перед таможней.

Новосибирец не смог пересечь границу между Российской Федерацией и Республикой Казахстан из-за задолженности. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

В отделе судебных приставов по Кировскому району Новосибирска находилось на исполнении дело в отношении жителя мегаполиса. 32-летний мужчина не уплатил таможенный платеж в размере больше1 млн. 400 тыс. рублей. Должник перегонял автомобили, и в результате своего бизнеса накопил миллионный долг по таможенным пошлинам и налогам. При этом он не хотел расплачиваться с долгами, объясняя это тем, что у него нет средств.

Судебный пристав смог выяснить, что неплательщик официально нигде не работает, в банках у мужчины также не числятся никакие счета. Не было и имущества, которое можно было арестовать. Так как новосибирец задолжал довольно крупную сумму денег, судебный пристав-исполнитель ограничил ему на выезд из России. После этого мужчина сам пришел в отдел судебных приставов и возмутился тем, что не смог пересечь граничу. После этого, спустя несколько дней, он погасил всю сумму задолженности вместе с исполнительским сбором в 92 000 рублей.

Ограничение права выезда должников работает эффективно. За прошедшие месяцы этого года долги погасили 1 957 должников, которым судебные приставы запретили выезд за рубеж. Всего за это время приставы области ограничили в праве на выезд за пределы страны 26 644 должника.

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