Более 3,5 тысяч прикамцев отправят в армию весной
Первые отправки в воинские части из Перми начнутся 17 апреля.
Первые отправки в воинские части из Перми начнутся 17 апреля.
Более 3,5 тысяч молодых прикамцев должны призвать в весенний призыв. Первые отправки новобранцев в воинские части стартуют уже 17 апреля.
«Как обычно, большая часть призывников — более 1,7 тысячи человек — отправится в сухопутные войска», — сообщил военный комиссар Пермского края Анатолий Мочалкин.
Кроме того, свыше 250 человек направят в ракетные войска, около 200 призывников — в
По словам Анатолия Мочалкина, право на альтернативную гражданскую службу этой весной получили 26 человек.