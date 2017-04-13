Более 3,5 тысяч прикамцев отправят в армию весной

Более 3,5 тысяч молодых прикамцев должны призвать в весенний призыв. Первые отправки новобранцев в воинские части стартуют уже 17 апреля.

«Как обычно, большая часть призывников — более 1,7 тысячи человек — отправится в сухопутные войска», — сообщил военный комиссар Пермского края Анатолий Мочалкин.

Кроме того, свыше 250 человек направят в ракетные войска, около 200 призывников — в воздушно-космические силы. Уже по традиции набор в ВДВ и ВМФ небольшой: из Пермского края в десантники наберут 30 человек, а моряками станут всего 12 новобранцев.

По словам Анатолия Мочалкина, право на альтернативную гражданскую службу этой весной получили 26 человек.