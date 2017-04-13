На выходных в Омске проведут Всемирную выставку кошек

На этих выходных, 15 и 16 апреля, в омском Экспоцентре состоится ежегодная Всемирная выставка кошек. На неё съедутся заводчики из России, Казахстана и Латвии. Они привезут более 300 кошек 37 редких пород.

Организаторы отмечают, что впервые в Омске будут демонстрироваться породы бурма, тойгер и оцикет. Стоимость одного животного может доходить до 300 тысяч рублей.