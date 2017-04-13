На выходных в Омске проведут Всемирную выставку кошек
Правда, на мероприятие приедут зверьки только из трёх стран. Зато некоторые из живых экспонатов стоят более 300 тысяч.
Правда, на мероприятие приедут зверьки только из трёх стран. Зато некоторые из живых экспонатов стоят более 300 тысяч.
На этих выходных, 15 и 16 апреля, в омском Экспоцентре состоится ежегодная Всемирная выставка кошек. На неё съедутся заводчики из России, Казахстана и Латвии. Они привезут более 300 кошек 37 редких пород.
Организаторы отмечают, что впервые в Омске будут демонстрироваться породы бурма, тойгер и оцикет. Стоимость одного животного может доходить до 300 тысяч рублей.