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13:10 (мск), источник: Om1.ru

На выходных в Омске проведут Всемирную выставку кошек

Правда, на мероприятие приедут зверьки только из трёх стран. Зато некоторые из живых экспонатов стоят более 300 тысяч.

На этих выходных, 15 и 16 апреля, в омском Экспоцентре состоится ежегодная Всемирная выставка кошек. На неё съедутся заводчики из России, Казахстана и Латвии. Они привезут более 300 кошек 37 редких пород.

Организаторы отмечают, что впервые в Омске будут демонстрироваться породы бурма, тойгер и оцикет. Стоимость одного животного может доходить до 300 тысяч рублей.

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