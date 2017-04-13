В Башкирии в 2017 году появится новый природный парк

Республиканские власти планируют увеличить площадь заповедников и особо охраняемых территорий. В Башкирии появится новый природный парк «Зилим».

— Ведутся работы по его проектированию, — отметил министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев. — Также в Год экологии один из природных объектов получит статус геопарка под эгидой ЮНЕСКО.

Эти меры, по мнению чиновников, поспособствуют развитию в регионе именно экологического туризма.

Напомним, на сегодняшний день в республике два природных парка предлагают экологические маршруты для туристов: «Иремель» и «Мурадымовское ущелье», по тропам которых проходят ежегодно 30 тысяч туристов.