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13:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии в 2017 году появится новый природный парк

Об этом сообщил министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев.

Источник: Reuters

Республиканские власти планируют увеличить площадь заповедников и особо охраняемых территорий. В Башкирии появится новый природный парк «Зилим».

— Ведутся работы по его проектированию, — отметил министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев. — Также в Год экологии один из природных объектов получит статус геопарка под эгидой ЮНЕСКО.

Эти меры, по мнению чиновников, поспособствуют развитию в регионе именно экологического туризма.

Напомним, на сегодняшний день в республике два природных парка предлагают экологические маршруты для туристов: «Иремель» и «Мурадымовское ущелье», по тропам которых проходят ежегодно 30 тысяч туристов.

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