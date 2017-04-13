МИД посоветовал белорусам не покидать курортные зоны в Египте

Два взрыва прогремели в воскресенье 9 апреля в церквях городов Тант и Александрия с разницей в несколько часов. Теракты произошли в день, когда христиане мира отмечали Пальмовое (Вербное) воскресенье. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в ряде стран мира.

«В этой связи Министерство иностранных дел подтверждает действующие с 2014 года рекомендации белорусским гражданам, которые находятся на отдыхе в Египте или намереваются посетить эту страну, воздержаться от поездок за пределы курортных зон, за исключением случаев крайней необходимости», — заявил пресс-секретарь МИД.

Белорусское внешнеполитическое ведомство также настоятельно рекомендовал туристам избегать посещений одной из наиболее опасных египетских территорий — Синайского полуострова.

В случае экстренных ситуаций на территории Египта белорусы могут обращаться по специальному телефону экстренной связи с посольством Беларуси — +202−3338−95−45.