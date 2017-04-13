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16:53 (мск), источник: Интерфакс

Синоптики предупредили о заморозках и мокром снеге на Пасху в Москве

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, на Пасху в столице ожидается прохладная, облачная и ветреная погода с дождем и мокрым снегом.

Источник: Reuters

В ночь на субботу в черте города местами подморозит до минус 2, в Подмосковье — до минус 4 градусов, сообщает метеослужба. Ожидаются небольшой снег, мокрый снег, порывистый ветер до 12−17 м/с.

Днем в субботу в регионе воздух прогреется до 4−6, по области — до 8 градусов.

В пасхальную ночь с 15 на 16 апреля в Москве вновь заморозки до минус 2, в Подмосковье — до минус 4 градусов. Днем в воскресенье потеплеет до 6−8 градусов, ожидаются мокрый снег и дождь, ветер с порывами 5−10 м/с.

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