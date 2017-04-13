Синоптики предупредили о заморозках и мокром снеге на Пасху в Москве

Источник: Reuters

В ночь на субботу в черте города местами подморозит до минус 2, в Подмосковье — до минус 4 градусов, сообщает метеослужба. Ожидаются небольшой снег, мокрый снег, порывистый ветер до 12−17 м/с.

Днем в субботу в регионе воздух прогреется до 4−6, по области — до 8 градусов.