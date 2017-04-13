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12:54 (мск), источник: VN.ru

Центр Новосибирска перекроют на три часа на Пасху

Пасхальный крестный ход состоится 16 апреля в Новосибирске. Верующие во главе с митрополитом пройдут от Вознесенского кафедрального собора до собора во имя святого Александра Невского. В связи с этим с 12.00 до 15.00 будет перекрыт центр города.

Источник: VN.ru

16 апреля в центре Новосибирска пройдет пасхальный крестный ход. Колонна верующих выдвинется в 12.00 от Вознесенского кафедрального собора. Шествие возглавит митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. Кроме него, в списке почетных гостей: епископ Колыванский, викарий Новосибирской Епархии Павел, духовенство храмов города, а также представители православных молодежных клубов и спортивных объединений.

У часовни святителю Николаю Чудотворцу, расположенной на Красном проспекте, колонна сделает остановку. Затем христиане выдвинутся к конечной точке Крестного хода — собору во имя святого благоверного князя Александра Невского, сообщает пресс-служба Новосибирской Митрополии.
В этом году Крестный ход пройдет уже во второй раз, впервые Пасхальное шествие состоялось в 2016 году, и, по данным полиции, собрало порядка 20 тысяч новосибирцев. По ходу движения колонны поочередно будут перекрывать движение. В пресс-службе мэрии предупреждают водителей о возможных неудобствах и рекомендуют заранее выбирать пути объезда.

Маршрут крестного хода:
— с 12.00 до 12.40 — от Вознесенского кафедрального собора (ул. Советская, 91) по ул. Советской до пересечения с ул. Гоголя, затем — по ул. Гоголя до пересечения с Красным проспектом, далее — по нечетной стороне Красного проспекта до площадки часовни во имя Святого Николая Чудотворца;
— с 12.40 до 13.00 — около часовни во имя Святого Николая Чудотворца состоится краткий молебен;
— с 13.00 до 14.00 — от часовни по проезжей части нечетной стороны Красного проспекта до пересечения с ул. Советской, далее — по ул. Советской до собора Александра Невского (Красный проспект, 1а);
— с 14.00 до 15.00 — окончание крестного хода.

При проведении крестного хода (с 12.00 до 15.00) временно прекращается движение транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования:
— с 11.00 до 12.40 — по ул. Советской, от ул. Достоевского до ул. Крылова;
— с 12.00 до 12.40 — по ул. Гоголя, от ул. Челюскинцев до Красного проспекта;
— с 12.00 до 14.00 — по нечетной стороне Красного проспекта, от ул. Достоевского до ул. Колыванской;
— с 12.00 до 13.00 — по четной стороне Красного проспекта, от ул. Достоевского до ул. Чаплыгина;
— с 12.00 до 13.00 — по Октябрьской магистрали, от Красного проспекта до ул. Кирова;
— с 12.00 до 13.00 — по нечетной стороне ул. Кирова, от Октябрьской магистрали до ул. Восход;
— с 13.00 до 15.00 — по ул. Советской, от Красного проспекта до ул. Спартака.

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