«Форт Боярд» по-омски: дети идут в школу, карабкаясь по забору
Малышам приходится изворачиваться, чтобы пройти затопленный участок пути.
Малышам приходится изворачиваться, чтобы пройти затопленный участок пути.
Весна прибавила сложностей в жизни омских детей. Младшеклассники, живущие около бульвара Архитекторов, каждый день по пути в школу и обратно вынуждены проходить сложный квест. В этом районе тротуары затоплены растаявшим снегом,
Малышам остается идти по дороге или же карабкаться по забору, зависнув над водой. В итоге школьники демонстрируют
Горожане сомневаются, вынужденно или специально младшеклассники забрались на забор. Жители Омска переживают, не случится ли с детьми беда и считают, что надзорным ведомствам следует обратить внимание на происходящее во дворе.