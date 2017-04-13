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12:56 (мск), источник: Om1.ru

«Форт Боярд» по-омски: дети идут в школу, карабкаясь по забору

Малышам приходится изворачиваться, чтобы пройти затопленный участок пути.

Весна прибавила сложностей в жизни омских детей. Младшеклассники, живущие около бульвара Архитекторов, каждый день по пути в школу и обратно вынуждены проходить сложный квест. В этом районе тротуары затоплены растаявшим снегом, из-за чего во дворах образовались огромные лужи, обойти которые не всегда реально.

Малышам остается идти по дороге или же карабкаться по забору, зависнув над водой. В итоге школьники демонстрируют прямо-таки чудеса ловкости и смелости и проходят по забору, цепляясь руками и ногами. Омичи уже окрестили эту ситуацию «Форт Боярд по-омски» в честь известной игры и даже наложили соответствующую музыку на видеоролик.

Горожане сомневаются, вынужденно или специально младшеклассники забрались на забор. Жители Омска переживают, не случится ли с детьми беда и считают, что надзорным ведомствам следует обратить внимание на происходящее во дворе.

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