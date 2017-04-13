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13:49 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане в День космонавтики родились сразу две тройни мальчиков

КАЗАНЬ, 12 апр — РИА Новости, Ирина Дурницына. Сразу две тройни — шесть здоровых мальчиков — родились в перинатальном центре Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана в среду, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава республики Айгуль Салимзянова.

Источник: РИА Новости

Рождение тройни — достаточно редкое событие. В 2016 году в перинатальном центре РКБ, который ориентирован на помощь женщинам с высокой группой риска и многоплодные роды, родилось лишь семь троен. Всего же за год центр принял более 5,67 тыс. родов, в том числе 135 двоен.

«В перинатальном центре РКБ родились сразу две тройни. На свет появились шесть здоровых мальчиков. Сейчас мамы и малыши чувствуют себя хорошо», — сказала Салимзянова.

Собеседница агентства уточнила, что обе роженицы забеременели с помощью экстракорпорального оплодотворения. Одна из них — 38-летняя бухгалтер из райцентра Азнакаево, впервые ставшая мамой. Вторая — 40-летняя жительница Казани, работник аптеки.

Перинатальный центр РКБ — крупнейший в Татарстане перинатальный центр третьего уровня, оказывающий высококвалифицированную медицинскую помощь в ведении беременности и родов, неонатологии. Центр рассчитан на 195 коек и специализируется на оказании медицинской помощи пациенткам со всей республики с болезнями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, нервной системы, эндокринной системы, резус-конфликтом, патологией плода, преждевременными родами. В составе центра акушерские физиологическое и обсервационное отделения, отделение патологии беременности, отделение для новорожденных, отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

В перинатальном центре РКБ используются самые современные технологии и оборудование. В частности, роды проходят в современных индивидуальных родильных залах, где возможно пребывание будущих пап и родственников. В отделении реанимации новорожденных установлена аппаратура для поддержания дыхания недоношенных, современные кювезы — инкубаторы с определенной температурой и влажностью для создания комфортной среды для выхаживания. Неонатальные мониторы, подключенные к центральной станции, позволяют круглосуточно отслеживать состояние малышей. В послеродовом отделении предусмотрено совместное пребывание матери и ребенка. Ежегодно врачи перинатального центра могут принимать роды у 8−9 тысяч беременных жительниц республики.

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