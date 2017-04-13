Какой будет погода на Пасху в Волгограде?

Погода в Волгограде в праздник Пасхи, 16 апреля, будет теплой — около +15…+17ºС в дневное время, накануне ночью — +3… +5ºС.

По данным Волгоградского Гидрометцентра, осадков в этот день не ожидается, ветер будет западным со скоростью 6−11 м/с.

По области в целом также обещают комфортную погоду — днем +14…+16ºС, местами до +18ºС. Ночи буду еще прохладными — накануне Пасхи температура составит +3… +8ºС. Осадков в большей части Волгоградской области также не ожидается, а ветер, как и в Волгограде, прогнозируют западный со скоростью 6−11 м/с.

Напомним, что пасхальные богослужения начнутся во всех храмах Волгоградской области 15 апреля в 23.30. А главный Крестный ход состоится в Волгограде в 16.00 16 апреля — верующие пройдут колонной от часовни Александра Невского до нижней террасы Центральной набережной.