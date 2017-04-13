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14:06 (мск), источник: УНИАН

Украина оказалась на втором месте в рейтинге любви к котам

Украина заняла второе место в рейтинге любви к котам.

Источник: УНИАН

Об этом свидетельствуют данные социологической компании Dalia Research, которая провела исследование, опросив людей во всем мире, держат ли они дома кошек.

Наша страна оказалась на втором месте по количеству положительных ответов — почти каждый второй украинец (49%) ответил, что держит дома кота, из них 8% имеет двух котов, а 6% — трех.

Результаты исследования базируются на ответах 43,034 людей из 52 стран мира. Соцопрос проводился в феврале 2017 года.

Больше владельцев котов только в России, где показатель достиг 59%. На последнем месте оказалась Южная Корея, где только 9% людей имеют дома котов.

Интересно, что в Малайзии люди более склонны иметь 3 или больше кошек, таких насчитывается 17%. У них также есть город Кучинг, название которого посвящена кошкам («Кошачий город»).

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