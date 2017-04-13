Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в программу Каннского кинофестиваля

«Звягинцев — выдающийся русский художник, признанный далеко за пределами своей страны, каждый его фильм становился кинематографическим событием, и я надеюсь, что новый не будет исключением. Вслед за “Еленой” и “Левиафаном”, “Нелюбовь” стала нашим третьим совместным проектом, в котором режиссер исследует состояние современного общества, на этот раз рассказывая о семье, переживающей сложнейший развод. “Нелюбовь” была произведена без государственного финансирования, при поддержке российского предпринимателя и продюсера Глеба Фетисова, за что мы ему искренне благодарны», — сказал Роднянский.

Продюсер подчеркнул, что «Нелюбовь» — это эмоциональная история, пронзительно артикулирующая самое важное в человеческих отношениях. Звягинцев исследует поступки и мотивы поведения своих героев в привычных для зрителя бытовых обстоятельствах.

«И, как всегда, за частной историей конкретных людей — глубокое размышление о человеческой природе», — отметил Роднянский.

Первый фильм Звягинцева «Возвращение» завоевал приз кинофестиваля в Венеции как за лучший фильм, так и за лучший дебют. Второй фильм, «Изгнание», получил Золотую пальмовую ветвь Канн за лучшую мужскую роль. Третий фильм, «Елена», удостоился специального приза программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Четвертый, «Левиафан» — приза за «Лучший сценарий» на 67-м Каннском кинофестивале, «Золотого глобуса» за «Лучший фильм на иностранном языке» и номинации на «Оскар».