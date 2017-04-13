Стали известные результаты «Тотального диктанта» в Татарстане
13 апреля завершился анализ работ, написанных во время «Тотального диктанта».
13 апреля завершился анализ работ, написанных во время «Тотального диктанта».
Организаторы диктанта отмечают, что текст был сложным, но значительно легче прошлогоднего. Скоро участники смогут получить консультацию и разобрать свои ошибки, сообщили организаторы мероприятия Ирина Александровская и Нияз Шарафиев.
Больше всего желающих проверить знание русского языка было в Казани — 1370, на втором месте — Елабуга (600 человек). На «отлично» диктант в Казани написал 51 человек, в том числе и помощник президента РТ Олеся Балтусова. Информация о количестве отличников в республике уточняется. Большое количество ошибок было допущено участниками в словах «мороженное молоко», «пьедестал» и «исполин». Кстати, в других регионах страны участники диктанта не знали, как правильно пишутся слова «стерлядь» и «коньяк».
Анонс о разборе ошибок диктанта будет размещен на официальном сайте, а также в группе Вконтакте и Instagram.
Отличники будут награждены благодарственными письмами и символическим презентом. Кстати, в прошлом году участие в Тотальном диктанте приняли 2461 участник. На «отлично» его написали всего 24 человека.