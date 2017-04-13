Стали известные результаты «Тотального диктанта» в Татарстане

Организаторы диктанта отмечают, что текст был сложным, но значительно легче прошлогоднего. Скоро участники смогут получить консультацию и разобрать свои ошибки, сообщили организаторы мероприятия Ирина Александровская и Нияз Шарафиев.

Больше всего желающих проверить знание русского языка было в Казани — 1370, на втором месте — Елабуга (600 человек). На «отлично» диктант в Казани написал 51 человек, в том числе и помощник президента РТ Олеся Балтусова. Информация о количестве отличников в республике уточняется. Большое количество ошибок было допущено участниками в словах «мороженное молоко», «пьедестал» и «исполин». Кстати, в других регионах страны участники диктанта не знали, как правильно пишутся слова «стерлядь» и «коньяк».

Анонс о разборе ошибок диктанта будет размещен на официальном сайте, а также в группе Вконтакте и Instagram.

Отличники будут награждены благодарственными письмами и символическим презентом. Кстати, в прошлом году участие в Тотальном диктанте приняли 2461 участник. На «отлично» его написали всего 24 человека.