Прокопчанин избил соседа из-за просьбы выключить громкую музыку

26-летний житель Прокопьевска избил соседа битой из-за просьбы выключить музыку.

Соседи проживают в частном доме на двух хозяев, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области. Один из них пригласил к себе знакомых, устроил застолье. Компания пила спиртное и громко слушала музыку. В полночь к ним пришел 26-летний сосед и попросил сделать звук тише. Однако компания никак не отреагировала. Тогда мужчина сходил домой за битой и вернулся к шумному соседу, чтобы его припугнуть. Между мужчинами завязалась ссора. В какой-то момент хозяин жилища выхватил из рук соседа и ударил его по голове. Мужчина получил черепно-мозговую травму, его госпитализировали приехавшие на место врачи. Нападавшего задержали сотрудники полиции. В его отношении заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь любителю громкой музыке может грозить до 10 лет лишения свободы.