Спуск в купальниках пройдет на Горе Соболиной в Приангарье 22 апреля
Гостей мероприятия ждет насыщенная развлекательная программа, конкурсы и призы от партнеров мероприятия.
Гостей мероприятия ждет насыщенная развлекательная программа, конкурсы и призы от партнеров мероприятия.
Главное событие весны на на горнолыжном курорте Гора Соболиная «Спуск в купальниках-2017» пройдет в Иркутской области 22 апреля. В программе красочный спуск в купальниках и ярких костюмах, развлекательная программа, интерактивы и призы от «Горы Соболиной» и партнеров мероприятия и, конечно, розыгрыш годового абонемента на сезон 2017/2018. Ведущий мероприятия — Малыш Гарри. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
«Также гостей праздника ждет насыщенная вечерняя программа в кафе “Бугель Вугель”, где выступит музыкальная группа InHit», — отметили в
Для всех участников в купальниках катание с 14.00 до 17.00 бесплатно.