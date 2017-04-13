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14:02 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Спуск в купальниках пройдет на Горе Соболиной в Приангарье 22 апреля

Гостей мероприятия ждет насыщенная развлекательная программа, конкурсы и призы от партнеров мероприятия.

Главное событие весны на на горнолыжном курорте Гора Соболиная «Спуск в купальниках-2017» пройдет в Иркутской области 22 апреля. В программе красочный спуск в купальниках и ярких костюмах, развлекательная программа, интерактивы и призы от «Горы Соболиной» и партнеров мероприятия и, конечно, розыгрыш годового абонемента на сезон 2017/2018. Ведущий мероприятия — Малыш Гарри. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «Гранд Байкала».

«Также гостей праздника ждет насыщенная вечерняя программа в кафе “Бугель Вугель”, где выступит музыкальная группа InHit», — отметили в пресс-службе.

Для всех участников в купальниках катание с 14.00 до 17.00 бесплатно.

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