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14:04 (мск), источник: АиФ Челябинск

Деревья, спиленные властями Челябинска на ЧМЗ, были здоровы — Рослесозащита

Депутат Госдумы потребовал от прокуратуры наказать виновных.

Источник: Аргументы и факты

Лесопатологическое обследование деревьев, спиленных по распоряжению управления экологии Челябинска в Металлургическом районе города, показало, что зелёные насаждения не имели признаков поражения болезнями, рассказал корреспонденту «АиФ-Челябинск» заместитель директора филиала ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Челябинской области» Леонид Ширяев.

«Все осмотренные пеньки клёнов по улице Дегтярёва вдоль домов 49, 50 и 51, кроме одного, имеют здоровый равномерный белый окрас древесины, сердцевина слабо коричневого цвета, как и должно быть у здорового дерева, — заявил Ширяев. — На одном пеньке имеется явно выраженное заболевание стволовой гнилью. Но это ещё ни о чём не говорит. Достаточно было провести опил кроны, спиливание всего дерева проведено необоснованно».

Специалиста «Рослесозащиты» пригласили провести обследование деревьев активисты эко-движения «Время Че» и депутат Государственной Думы Владимир Бурматов, которому на чиновников пожаловались жители Металлургического района. По словам старожилов, на аллее на перекрёстке улиц Богдана Хмельницкого и Дегтярёва спилили около 80 здоровых на вид клёнов, которые полвека назад посадили заслуженные работники ЧМЗ.

«Металлургический район всегда был самым зелёным в Челябинске. Я помню, как мы вместе с руководством металлургического комбината собственноручно высаживали деревья в этом сквере, как заботились о них зимой и летом. То, что произошло, это называется одним словом — безобразие! — отмечает почётный гражданин Металлургического района Челябинска, член районного совета ветеранов Георгий Корытько. — Тот, кто это сделал, должен понести наказание и высадить в три раза больше деревьев, чем срубил».

Депутат Владимир Бурматов, осмотревший место инцидента, назвал варварством участившиеся факты уничтожения зелёных насаждений в городе и уже направил запросы в прокуратуру Челябинской области и природоохранную прокуратуру с требованием наказать виновных. По предварительным данным, размер ущёрба может составить до 1 млн рублей.

Напомним, ранее глава Металлургического района Дмитрий Петров заявил, что вырубленные деревья находились в аварийном состоянии и жители близлежащих домов опасались, как бы при сильном ветре ветки не упали на прохожих. При этом рабочие спилили только старые деревья — 61 тополь, пять клёнов, одну яблоню, три ивы и две ели. На их месте будут посажены саженцы лип и клёнов.

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