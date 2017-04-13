На двух улицах в Краснодаре временно ограничат движение

— Движение транспорта закроют в связи с запланированными ремонтными работами, которые проведёт МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление». На перекрёстке капитально отремонтируют переезд через трамвайные пути, — прокомментировали в городском департаменте транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды.

Разработана временная схема расстановки дорожных знаков, в соответствии с которой сотрудники УМВД РФ по Краснодару будут контролировать соблюдение водителями схемы объезда этого перекрёстка дорог с ограниченным в ночное время движением.