На двух улицах в Краснодаре временно ограничат движение
Ограничение будет действовать с 24 апреля по 8 мая 2017 года на пересечении улиц Магистральной и Онежской с 22.00 до 05.30.
Ограничение будет действовать с 24 апреля по 8 мая 2017 года на пересечении улиц Магистральной и Онежской с 22.00 до 05.30.
— Движение транспорта закроют в связи с запланированными ремонтными работами, которые проведёт МУП «Краснодарское
Разработана временная схема расстановки дорожных знаков, в соответствии с которой сотрудники УМВД РФ по Краснодару будут контролировать соблюдение водителями схемы объезда этого перекрёстка дорог с ограниченным в ночное время движением.
Департамент строительства будет осуществлять контроль за ходом восстановления повреждённых объектов