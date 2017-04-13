Три военных городка планируется принять на баланс Нижнего Новгорода.

Как сообщила в ходе заседания комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям председатель КУГИ и ЗР Валентина Никулина, от городков недавно отказалось министерство обороны РФ.

По ее словам, в городскую собственность будет передан военный городок № 2, находящийся в Зеленом городе и занимающий площадь в 2,543 тыс кв м. Сейчас там находятся 20 зданий, но их предполагается снести, так как их состояние неудовлетворительно​.

Также город получит территории еще двух военных городков: № 15 на ул. Черниговской и № 127 на ул. Львовской. Первый городок площадью 1,456 тыс. кв м представляет собой складское помещение рядом с Благовещенским монастырем. Второй городок имеет площадь 11,986 тыс кв м и в нем находятся 34 здания в неудовлетворительном состоянии.

Депутаты комиссии по имуществу и земельным отношениям одобрили передачу городков в ведение муниципалитета и вынесли вопрос на ближайшее заседание Думы.

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода намерена продать военный городок на проспекте Гагарина почти за 67 млн. рублей.