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13:54 (мск), источник: Фонтанка

Фонтан у Казанского собора забил в снегопад

Жители Петербурга утром 13 апреля удивились, увидев, что фонтан у Казанского собора заработал. Побывавший на месте фотокорреспондент «Фонтанки» тоже убедился в том, что весенний «водный» сезон открыт.

Чаша фонтана начала заполняться водой около 11 утра. Зрелище настолько контрастировало с погодой (а в Северной столице идет сильный снег), что горожане решили, что произошла авария. Однако в Водоканале нашему изданию заявили: жители города на Неве беспокоятся зря — фонтан специально наполнили водой, чтобы проверить чашу на герметичность. На предприятии уточнили, что запуск оборудования на постоянной основе запланирован на 19 апреля.

Источник: Фонтанка
Источник: Фонтанка

Фонтан у Казанского собора был построен в 1899—1900 годы. После окончания Великой Отечественной войны он был первым восстановленным в городе водометом. Традиционно его открывают одним из первых и закрывают на зиму самым последним.

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