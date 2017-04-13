Фонтан у Казанского собора забил в снегопад

Чаша фонтана начала заполняться водой около 11 утра. Зрелище настолько контрастировало с погодой (а в Северной столице идет сильный снег), что горожане решили, что произошла авария. Однако в Водоканале нашему изданию заявили: жители города на Неве беспокоятся зря — фонтан специально наполнили водой, чтобы проверить чашу на герметичность. На предприятии уточнили, что запуск оборудования на постоянной основе запланирован на 19 апреля.