Фонтан у Казанского собора забил в снегопад
Жители Петербурга утром 13 апреля удивились, увидев, что фонтан у Казанского собора заработал. Побывавший на месте фотокорреспондент «Фонтанки» тоже убедился в том, что весенний «водный» сезон открыт.
Жители Петербурга утром 13 апреля удивились, увидев, что фонтан у Казанского собора заработал. Побывавший на месте фотокорреспондент «Фонтанки» тоже убедился в том, что весенний «водный» сезон открыт.
Чаша фонтана начала заполняться водой около 11 утра. Зрелище настолько контрастировало с погодой (а в Северной столице идет сильный снег), что горожане решили, что произошла авария. Однако в Водоканале нашему изданию заявили: жители города на Неве беспокоятся зря — фонтан специально наполнили водой, чтобы проверить чашу на герметичность. На предприятии уточнили, что запуск оборудования на постоянной основе запланирован на 19 апреля.
Фонтан у Казанского собора был построен в 1899—1900 годы. После окончания Великой Отечественной войны он был первым восстановленным в городе водометом. Традиционно его открывают одним из первых и закрывают на зиму самым последним.