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15:56 (мск), источник: ТАСС

Самыми трудными словами «Тотального диктанта» на Урале стали три причастия

Число работ, написанных на «отлично», увеличилось до 10%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Три причастия — «испятнанной», «утыканным» и «смоченную» — оказались самыми трудными словами для участников «Тотального диктанта» в Екатеринбурге. Число работ, написанных на «отлично», увеличилось до 10%, сообщила ТАСС региональный координатор проекта Ксения Семенюк.

«В Екатеринбурге завершается проверка работ участников акции “Тотальный диктант”. Чаще всего ошибались в трех причастиях — “испятнанной”, “утыканным” и “смоченную”, писали их с одной “н”. Мы также ожидали ошибок в непроверяемых словах “параллельно” и “перпендикулярно”, но в них жители Екатеринбурга практически не допустили ошибок. Как всегда больше проблем с пунктуацией», — сказала Семенюк.

Собеседница агентства добавила, что в этом году в Екатеринбурге гораздо больше «отличников». «Мы ожидали 1% “пятерок” от общего количества участников, а в этом году почти 10% отличников (около 140 работ — прим. ТАСС), как и в целом по стране», — отметила Семенюк.

Ранее ТАСС сообщал о том, что образовательная акция набирает популярность на Урале. В этом году «Тотальный диктант» написали около 2,5 тыс. жителей Екатеринбурга, было организовано 23 площадки, самая необычная из которых — здание железнодорожного вокзала города. Регистрация на площадки закрылась за три дня.

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Цель проекта — дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея «Тотального диктанта» родилась в 2004 году в студенческом клубе «Глум-клуб» Новосибирского государственного университета. В 2017 году «Тотальный диктант» прошел 8 апреля, автором текста в этом году стал Леонид Юзефович, участие в акции приняли свыше 200 тыс. человек.

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