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14:11 (мск), источник: dostup1.ru

Юго-западный циклон испортит погоду на Урале

Похолодание не будет продолжительным, в середине следующей недели потеплеет.

Юго-западный циклон, который в предстоящие выходные дни пройдет через территорию Урала, испортит погоду — ожидаются шквалистый ветер, дожди, мокрый снег и понижение температуры воздуха, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В субботу в зону влияния циклона попадут преимущественно западные районы Свердловской области, весь Пермский край и Челябинская область», — сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Там уточнили, что похолодание не будет продолжительным, в середине следующей недели потеплеет.

По информации местных синоптиков, предстоящей ночью в Челябинской области будет от минус двух до плюс трех, в низинах — до шести градусов ниже нуля, днем в пятницу — плюс 10−15 на фоне юго-западного ветра с отдельными порывами до 16 метров в секунду, преимущественно без осадков.

В ночь на субботу, 15 апреля, в регионе пройдут дожди с мокрым снегом, днем — сильные дожди, шквалистое, до 20 м/с, усиление ветра.

В Челябинске понижение температуры воздуха прогнозируется в субботу — до 9−11 градусов со знаком «плюс», а в воскресенье, по предварительным данным, до 4−6 градусов днем, и от нуля до плюс двух — ночью.

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