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13:48 (мск), источник: РИА Новости

Директор Исаакия назвал данные о новой дате передачи храма вбросом

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Информация о новой дате передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, якобы запланированной на 12 июля, появившаяся в СМИ, является «вбросом», заявил РИА Новости директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров.

Источник: РИА Новости

Ранее в местных СМИ появились данные со ссылкой на источники, что власти Петербурга обсуждают новую дату передачи Исаакиевского собора в пользование церкви — 12 июля, в день святых апостолов Петра и Павла.

Я думаю, это вброс. Если нет, то удивлюсь.
Николай Буров
Директор музея «Исаакиевский собор»
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Буров добавил, что лично у него таких данных нет.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Позднее Горизбирком Петербурга утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе Исаакиевского собора.

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