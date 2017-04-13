Директор Исаакия назвал данные о новой дате передачи храма вбросом

Ранее в местных СМИ появились данные со ссылкой на источники, что власти Петербурга обсуждают новую дату передачи Исаакиевского собора в пользование церкви — 12 июля, в день святых апостолов Петра и Павла.

Я думаю, это вброс. Если нет, то удивлюсь.

Буров добавил, что лично у него таких данных нет.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Позднее Горизбирком Петербурга утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе Исаакиевского собора.