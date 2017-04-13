Омский Роспотребнадзор советует тщательно выбирать яйца перед Пасхой

Прогнозируя предпраздничный ажиотаж и предполагая, что перед Пасхой особым спросом будут пользоваться куриные яйца и молочные продукты, санитарные медики призывают внимательно изучить перед покупкой маркировку и не рекомендуют покупать продукты с рук, так как уличная торговля не гарантирует безопасности.

Продукты к праздничному столу лучше покупать магазинах и в стационарных торговых точках, а при выборе нужно обращать внимание на дату изготовления и срок годности. Кроме того, на качество продуктов питания влияют также температурный режим хранения.

Роспотребнадзор по Омской области:

— Не приобретайте пищевые продукты без товарных ярлыков и этикеток. Также ознакомьтесь с маркировкой продукции.

При этом маркировка должна содержать целый комплекс необходимой информации, включая состав, срок годности, условия хранения, место нахождения изготовителя или фамилия индивидуального предпринимателя. Кроме того, должны быть рекомендации либо ограничения по использованию продукции, параметры пищевой ценности и, самое главное, сведения о наличии компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО).

Деформированная или разодранная упаковка, в которой нарушена герметичность, приводит к быстрой порче продуктов, поэтому такие товары лучше не покупать.

В ведомстве также дали рекомендации по покупке самого популярного пасхального товара — куриных яиц. Они подразделяются на диетические и столовые, и к диетическим относят лишь те яйца, срок годности которых не превышает 7 суток. А вот яйца, хранившиеся 20 суток, уже относятся к столовым, хотя в холодильнике их можно хранить два месяца.