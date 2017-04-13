Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Россиянка создала бизнес с оборотом более 240 млн рублей в год
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
В КНДР празднуют юбилей «солнца нации» Ким Ир Сена США допускают, что в связи с праздником состоится испытание баллистической ракеты
Готовимся к Пасхе: 5 необычных идей
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
СМИ: 35-летняя Анна Курникова показала фигуру в бикини
Путин объяснил, почему США и Запад против РФ
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
СМИ: Мария Максакова обратилась к погибшему мужу
СМИ: фото Бузовой в купальнике тронуло Тарасова
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
10Уйгурская проблема Китая
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
14:25 (мск), источник: Om1.ru

Омский Роспотребнадзор советует тщательно выбирать яйца перед Пасхой

Ведомство опубликовало рекомендации по покупке творога и яиц, а также отдельно отметило, что популярные продукты могут содержать ГМО, что должно быть отмечено на упаковке.

Прогнозируя предпраздничный ажиотаж и предполагая, что перед Пасхой особым спросом будут пользоваться куриные яйца и молочные продукты, санитарные медики призывают внимательно изучить перед покупкой маркировку и не рекомендуют покупать продукты с рук, так как уличная торговля не гарантирует безопасности.

Продукты к праздничному столу лучше покупать магазинах и в стационарных торговых точках, а при выборе нужно обращать внимание на дату изготовления и срок годности. Кроме того, на качество продуктов питания влияют также температурный режим хранения.

Роспотребнадзор по Омской области:

 — Не приобретайте пищевые продукты без товарных ярлыков и этикеток. Также ознакомьтесь с маркировкой продукции.

При этом маркировка должна содержать целый комплекс необходимой информации, включая состав, срок годности, условия хранения, место нахождения изготовителя или фамилия индивидуального предпринимателя. Кроме того, должны быть рекомендации либо ограничения по использованию продукции, параметры пищевой ценности и, самое главное, сведения о наличии компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО).

Деформированная или разодранная упаковка, в которой нарушена герметичность, приводит к быстрой порче продуктов, поэтому такие товары лучше не покупать.

В ведомстве также дали рекомендации по покупке самого популярного пасхального товара — куриных яиц. Они подразделяются на диетические и столовые, и к диетическим относят лишь те яйца, срок годности которых не превышает 7 суток. А вот яйца, хранившиеся 20 суток, уже относятся к столовым, хотя в холодильнике их можно хранить два месяца.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Омские фонтаны заработают к Дню Победы
Кремль прокомментировал выступление Сафронкова в Совбезе ООН
Минюст обжалует решение ЕСПЧ по делу о Беслане
Дамаск: коалиция ударила по складу химоружия ИГ
СК раскрыл подробности дела против бывшего главы Марий Эл 
В Госдуме поддержали запрет на выезд полицейских за границу
Фильм Звягинцева вошел в программу Каннского кинофестиваля
Орешкин пересмотрел прогноз по курсу рубля
Спорт
Воз проблем: московское «Динамо» возвращается в РФПЛ Это стало ясно в среду, за семь туров до конца первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), после того, как бело-голубые сыграли вничью с «Химками»
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Американская выставка стартовала. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Сталлоне подал иск против Warner Bros. из-за фильма 1993 года Актер обвинил киностудию в жадности и преднамеренном обмане «международного культового таланта»
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь