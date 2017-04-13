Школьники и студенты Волгоградской области отправятся на заводы

Как сообщили ВДТВ в облпромторге, заявки на участие в акции уже подали 18 промышленных предприятий региона: Волжский трубный завод, «Волгограднефтемаш», «Волгабас Волжский», ПК «Ахтуба», «ВОЛМА», ЕПК «Волжский», «ЕвроХим-ВолгаКалий», завод «Метеор», волгоградский филиал АО «Редаелли ССМ».

Напомним, что «Неделя без турникетов» проводится два раза в год: в апреле и октябре. Цель данной акции — привлечь внимание молодежи к востребованным в промышленном производстве специальностям.

Принять участие в акции могут предприятия всех отраслей, а также все желающие школьники и студенты в составе организованных групп.

Подать заявку на участие и получить подробную информацию можно по телефонам: (8442) 35−30−43, (8442) 35−30−42.