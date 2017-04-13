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14:09 (мск), источник: Volga News

Пассажиропоток аэропорта Курумоч установил исторический рекорд

Международный аэропорт Курумоч обслужил по итогам первого квартала 2017 года 480,4 тыс. человек, увеличив свой результат относительно аналогичного периода прошлого года на 14,3%. Почти полмиллиона пассажиров по итогам первого квартала — исторический рекорд для аэропорта. Столько пассажиров за первые три месяца Курумоч в своей современной истории еще не обслуживал.

Внутренними рейсами в первом квартале воспользовались 404,2 тыс человек (+7%), международными — 76,2 тыс. (+77%). Отдельно стоит отменить почти утроившийся пассажиропоток в станы СНГ, увеличившийся с 11,4 до 30,4 тыс. пассажиров. Такая динамика перевозок в страны ближнего и дальнего зарубежья объясняется как открытием новых рейсов (Алматы, Тель-Авив, Анталья, Стамбул), так и изменениями в визовом режиме. После упрощения процедуры въезда в ОАЭ пассажиропоток из Самары в Дубай вырос в более чем в два раза (10,1 тыс. пассажиров в первом квартале 2017 года против 4,6 тыс. в первом квартале прошлого).

За первые три месяца года авиакомпании совершили свыше 2,5 тысяч самолетовылетов из Самары. Полеты на регулярной основе осуществлялись по 36 направлениям. В отчетном периоде на регулярной основе самарский аэропорт сотрудничал с 20 авиаперевозчиками. Положительная динамика также зафиксирована в обработке грузов (+16%) и почты (+33%).

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