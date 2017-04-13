Пассажиропоток аэропорта Курумоч установил исторический рекорд

Внутренними рейсами в первом квартале воспользовались 404,2 тыс человек (+7%), международными — 76,2 тыс. (+77%). Отдельно стоит отменить почти утроившийся пассажиропоток в станы СНГ, увеличившийся с 11,4 до 30,4 тыс. пассажиров. Такая динамика перевозок в страны ближнего и дальнего зарубежья объясняется как открытием новых рейсов (Алматы, Тель-Авив, Анталья, Стамбул), так и изменениями в визовом режиме. После упрощения процедуры въезда в ОАЭ пассажиропоток из Самары в Дубай вырос в более чем в два раза (10,1 тыс. пассажиров в первом квартале 2017 года против 4,6 тыс. в первом квартале прошлого).

За первые три месяца года авиакомпании совершили свыше 2,5 тысяч самолетовылетов из Самары. Полеты на регулярной основе осуществлялись по 36 направлениям. В отчетном периоде на регулярной основе самарский аэропорт сотрудничал с 20 авиаперевозчиками. Положительная динамика также зафиксирована в обработке грузов (+16%) и почты (+33%).