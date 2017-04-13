ГПСУ усилила меры безопасности на границе на период пасхальных праздников

«В связи с пасхальными и майскими праздниками Госпогранслужба усиливает меры безопасности на государственной границе и в приграничных районах», — сказал он.

По словам Слободяна, целью таких мер является недопущение проникновения террористов, диверсантов и провокаторов, а также ввоза оружия и запрещенных предметов через границу.

По словам Слободяна, целью таких мер является недопущение проникновения террористов, диверсантов и провокаторов, а также ввоза оружия и запрещенных предметов через границу.

В этот период будет проводиться тщательная проверка документов. В пунктах пропуска также будут усилены меры безопасности.

Как сообщалось, для обеспечения порядка в пасхальную ночь в Украине привлекут почти 25 тыс. правоохранителей. Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Украины — начальник патрульной полиции Александр Фацевич.

По словам Фацевича, на пасхальные праздники правоохранители ожидают проведения богослужений в более чем 15 тысячах культовых сооружений. Участие в них могут принять почти 8 млн граждан.