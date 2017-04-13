Раскрыта тайна древнеегипетской мумии кота

Впервые ученые из музея Университета Абердина изучили мумифицированную кошку с помощью медицинского сканера и нашли среди всех бинтов крошечного котенка. В процессе мумификации тельце животного в несколько раз увеличилось за счет используемых материалов.

Зачем египтяне придумывали такие мумии? Многие из них, полагают ученые, создавались для священных приношений богам. Существовала целая индустрия, благодаря которой за время существования Древнего Египта появилось более 70 млн мумий животных.

Другие музеи тоже провели CAT-сканирование. К примеру, в Чикаго выяснилось, что некоторые мумии вообще не содержали никаких животных, а были заполнены другими органическими материалами: кожей, камышом и гравием.

Что касается «фальшивых» мумий, то им тоже находилось применение. Вполне вероятно, что их изготавливали как альтернативный вариант для ритуальных церемоний, а стоили они гораздо дешевле.

«Крупный мумифицированный кот стоил больше денег по сравнению с маленьким», — поясняет Нейл Кертис, руководитель музея.

Шея кота, труп которого нашли при сканировании мумии в университете, была сломана, поэтому история конкретно этой мумификации весьма страшная и дает некоторые представления о нравах и обычаях Древнего Египта, передает Live Science.

Можно сказать, что культ кошек в Египте имел темную сторону.