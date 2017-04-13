Садовые электрички в Челябинской области пустят 22 апреля

Дополнительные электрички на летний период запустят в Челябинской области с 22 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ОАО «Свердловская пригородная компания».

Как следует из сообщения, до 15 октября ежедневно будут курсировать пригородные поезда из Челябинска до Верхнего Уфалея и Еманжелинска и обратно.

«По выходным и праздничным дням также вводится электричка сообщением Челябинск — Кисегач», — уточнили в СПК.

Кроме того, на летний период увеличится составность пригородных поездов на направлении Челябинск — Миасс.

Напомним, южноуральские садоводы пенсионного возраста смогут ездить на дачу за полцены — на обеспечение льготного проезда на железнодорожном и автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении граждан, ведущих садоводство, огородничество и дачное хозяйство, в бюджете Челябинской области зарезервировано 23 млн рублей.