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15:13 (мск), источник: dostup1.ru

Садовые электрички в Челябинской области пустят 22 апреля

До 15 октября ежедневно будут курсировать пригородные поезда из Челябинска до Верхнего Уфалея и Еманжелинска, по выходным — до Кисегача.

Дополнительные электрички на летний период запустят в Челябинской области с 22 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ОАО «Свердловская пригородная компания».

Как следует из сообщения, до 15 октября ежедневно будут курсировать пригородные поезда из Челябинска до Верхнего Уфалея и Еманжелинска и обратно.

«По выходным и праздничным дням также вводится электричка сообщением Челябинск — Кисегач», — уточнили в СПК.

Кроме того, на летний период увеличится составность пригородных поездов на направлении Челябинск — Миасс.

Напомним, южноуральские садоводы пенсионного возраста смогут ездить на дачу за полцены — на обеспечение льготного проезда на железнодорожном и автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении граждан, ведущих садоводство, огородничество и дачное хозяйство, в бюджете Челябинской области зарезервировано 23 млн рублей.

Добавим, садово-огородный сезон официально стартует в регионе 1 мая и продлится до 15 октября.

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