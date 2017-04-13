В Краснодаре в Пасхальную ночь трамваи и троллейбусы сделают дополнительные рейсы
О местонахождении дежурного транспорта можно узнать по телефону «горячей линии» 262−51−15.
О местонахождении дежурного транспорта можно узнать по телефону «горячей линии» 262−51−15.
В Пасхальную ночь с 15 на 16 апреля для доставки прихожан на пасхальные богослужения будет продлена работа дежурных трамваев и троллейбусов МУП «КТТУ». Стоимость проезда составит 23 рубля, сообщает
Отправление дежурных трамваев от конечных остановок:
Западное депо:
21.45 (до ул. Индустриальной).
22.56 (по маршруту № 3 до ул. Декабристов).
23.15 (до ул. Димитрова).
00.13 (до ул. Димитрова).
00.59 (до Юбилейного микрорайона).
03.15 (до Юбилейного микрорайона).
03.23 (до ул. Индустриальной).
05.03 (по маршруту № 3 до ул. Декабристов).
Юбилейный микрорайон:
00.39, 01.26 (до Западного депо).
03.38 (до ул. Димитрова).
Ул. Солнечная:
23.20 (по маршруту № 8 до Хладокомбината).
04.15 (через ул. Коммунаров до Комсомольского микрорайона).
Ул. Декабристов:
23.34, 04.24, 05.44 (по маршруту № 3 до Западного депо).
04.48 (до ул. Димитрова).
Ул. Димитрова:
00.03 (по ул. Титаровской до Юбилейного мкр.).
00.59 (по ул. Титаровской до Западного депо).
04.16 (по ул. Стасова, Ставропольской до ул. Декабристов).
05.11 (по ул. Стасова, Ставропольской до Западного депо).
Хладокомбинат:
00.21 (по маршруту № 10 до КМР).
05.01 (до Восточного депо).
Комсомольский микрорайон:
00.45, 05.30 (до Восточного депо).
Ул. Бершанской, Пашковский микрорайон:
23.27, 00.09, 02.53, 05.35 (до Восточного депо).
00.54 (до ул. Индустриальной).
04.40 (по маршруту № 9 до Хладокомбината).
Восточное депо:
23.49, 00.31, 04.16 (до ул. Бершанской).
03.41 (от ост. «ул. П. Осипенко» по маршруту № 8 до ул. Солнечной).
Ул. Индустриальная:
22.29 (до Западного депо).
01.53 (по ул. Ставропольской до ул. Бершанской).
03.54 (через ул. Дмитриевская дамба и Садовая до ул. Декабристов).
Отправление дежурных троллейбусов от конечных остановок:
ТЦ «Красная площадь»:
23.15 (через ул. Красная до ж/д вокзала «Краснодар-I»).
04.56 (до троллейбусного депо № 1).
Ж/д вокзал «Краснодар-I»:
00.04, 01.06, 05.36 (через ул. Красную до троллейбусного депо № 1).
04.23 (через ул. Красную до ТЦ «Красная площадь»).
Троллейбусное депо № 1:
23.31, 00.39, 03.54, 05.06 (через ул. Красную до ж/д вокзала «Краснодар-I»).
Бальнеолечебница:
21.20, 22.51, 06.32 (по ул. Северной до троллейбусного депо № 2).
Комсомольский микрорайон, ул. Тюляева:
20.15, 05.27 (по автобусному маршруту № 14 до бальнеолечебницы).
04.01 (до троллейбусного депо № 2).
Троллейбусное депо № 2:
22.07 (по автобусному маршруту № 14 до бальнеолечебницы).
23.38, 00.24, 04.27 (через мкр. Гидростроителей в аэропорт).
Аэропорт:
00.00, 00.45, 04.53 (до троллейбусного депо № 2).