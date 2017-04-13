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14:43 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре в Пасхальную ночь трамваи и троллейбусы сделают дополнительные рейсы

О местонахождении дежурного транспорта можно узнать по телефону «горячей линии» 262−51−15.

В Пасхальную ночь с 15 на 16 апреля для доставки прихожан на пасхальные богослужения будет продлена работа дежурных трамваев и троллейбусов МУП «КТТУ». Стоимость проезда составит 23 рубля, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Отправление дежурных трамваев от конечных остановок:

Западное депо:

21.45 (до ул. Индустриальной).

22.56 (по маршруту № 3 до ул. Декабристов).

23.15 (до ул. Димитрова).

00.13 (до ул. Димитрова).

00.59 (до Юбилейного микрорайона).

03.15 (до Юбилейного микрорайона).

03.23 (до ул. Индустриальной).

05.03 (по маршруту № 3 до ул. Декабристов).

Юбилейный микрорайон:

00.39, 01.26 (до Западного депо).

03.38 (до ул. Димитрова).

Ул. Солнечная:

23.20 (по маршруту № 8 до Хладокомбината).

04.15 (через ул. Коммунаров до Комсомольского микрорайона).

Ул. Декабристов:

23.34, 04.24, 05.44 (по маршруту № 3 до Западного депо).

04.48 (до ул. Димитрова).

Ул. Димитрова:

00.03 (по ул. Титаровской до Юбилейного мкр.).

00.59 (по ул. Титаровской до Западного депо).

04.16 (по ул. Стасова, Ставропольской до ул. Декабристов).

05.11 (по ул. Стасова, Ставропольской до Западного депо).

Хладокомбинат:

00.21 (по маршруту № 10 до КМР).

05.01 (до Восточного депо).

Комсомольский микрорайон:

00.45, 05.30 (до Восточного депо).

Ул. Бершанской, Пашковский микрорайон:

23.27, 00.09, 02.53, 05.35 (до Восточного депо).

00.54 (до ул. Индустриальной).

04.40 (по маршруту № 9 до Хладокомбината).

Восточное депо:

23.49, 00.31, 04.16 (до ул. Бершанской).

03.41 (от ост. «ул. П. Осипенко» по маршруту № 8 до ул. Солнечной).

Ул. Индустриальная:

22.29 (до Западного депо).

01.53 (по ул. Ставропольской до ул. Бершанской).

03.54 (через ул. Дмитриевская дамба и Садовая до ул. Декабристов).

Отправление дежурных троллейбусов от конечных остановок:

ТЦ «Красная площадь»:

23.15 (через ул. Красная до ж/д вокзала «Краснодар-I»).

04.56 (до троллейбусного депо № 1).

Ж/д вокзал «Краснодар-I»:

00.04, 01.06, 05.36 (через ул. Красную до троллейбусного депо № 1).

04.23 (через ул. Красную до ТЦ «Красная площадь»).

Троллейбусное депо № 1:

23.31, 00.39, 03.54, 05.06 (через ул. Красную до ж/д вокзала «Краснодар-I»).

Бальнеолечебница:

21.20, 22.51, 06.32 (по ул. Северной до троллейбусного депо № 2).

Комсомольский микрорайон, ул. Тюляева:

20.15, 05.27 (по автобусному маршруту № 14 до бальнеолечебницы).

04.01 (до троллейбусного депо № 2).

Троллейбусное депо № 2:

22.07 (по автобусному маршруту № 14 до бальнеолечебницы).

23.38, 00.24, 04.27 (через мкр. Гидростроителей в аэропорт).

Аэропорт:

00.00, 00.45, 04.53 (до троллейбусного депо № 2).

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