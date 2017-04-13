Пасхальная вечерня пройдет на Центральной набережной в Волгограде 16 апреля.

Пресс-служба Волгоградской епархии сообщает расписание торжеств в честь празднования Светлого Христова Воскресения в Волгограде.

Так, стало известно ВДТВ, в субботу, 15 апреля, в 23:30 во всех храмах Волгоградской епархии начнется Пасхальная Полунощница, а в 00:00 — Пасхальная утреня и Божественная Литургия.

Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман совершит богослужение, как обычно, в Казанском соборе. По окончании Литургии (с 04:00 до 13:00) в соборе будет проходить освящение куличей. В 09:00 начнется вторая Божественная литургия, а в 17:00 — вечернее богослужение.

В Иоанно-Предтеченском храме на Центральной набережной Волгограда освещать куличи будут, начиная с 12:00 в субботу, каждый час до 22:00.

Традиционный епархиальный пасхальный крестный ход начнется в воскресенье 16 апреля в 16:00 у часовни во имя святого благоверного князя Александра Невского и направится на Центральную набережную. Здесь на нижней террасе в 17:00 митрополит Волгоградский и Камышинский Герман в сослужении епархиального духовенства совершит Пасхальную вечерню.

Отметим, что по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 15 апреля делегация Фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме в Москву к Пасхальному Патриаршему Богослужению в храме Христа Спасителя. По благословению владыки Германа в воскресенье лампада с Благодатным огнём будет доставлена к вечерней службе в Волгоград.