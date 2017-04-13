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14:41 (мск), источник: KaliningradToday

В Калининграде у Северного вокзала снесли палатку с товаров и продавцов

В Калининграде сегодня, 13 апреля 2017 года, снесена торговая палатка, расположенная на земле общего пользования у Северного вокзала.

Павильон, торгующий фруктами, располагался на замощённой тротуарной плиткой пешеходной зоне. Разрешения на строительство торгового объекта на этом участке не было. Несмотря на то, что распоряжение городской администрации о сносе было вынесено ещё в мае 2016 года, а все судебные иски предпринимательницей были проиграны, и окончательное решение было вынесено 2 недели назад, демонтировать торговую точку её владелица отказалась.

А потому оказались не убранными ни товар, ни продавец. Именно поэтому снос проходит в присутствии полиции.

Зампред комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Сергей Румянцев заявил, что за год снесено около ста таких незаконно построенных объектов, из них около 70 владельцы демонтировали добровольно: «Альтернатива предлагается постоянно — мы проводим периодически аукционы по предоставлению мест для размещения нестационарных торговых объектов, очередной аукцион состоялся чуть больше месяца назад. Никакого запрета для участия в аукционах у предпринимателя нет. Данная постройка признана самовольной. Она стоит прямо на проходе, на земле общего пользования. Рядом есть ещё несколько торговых точек, но они расположены на земле, принадлежащей деловому центру».

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