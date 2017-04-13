Андрею Кончаловскому присвоено звание почетного профессора МГУ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Режиссер Андрей Кончаловский получил звание почетного профессора МГУ им. М. В. Ломоносова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кончаловского.

«В ходе заседания Ученого совета МГУ имени М. В. Ломоносова режиссеру Андрею Кончаловскому было присвоено звание почетного профессора старейшего российского университета», — отметили в пресс-службе.