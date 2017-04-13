Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе»
Украина отказывается от всех законов СССР
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
В КНДР празднуют юбилей «солнца нации» Ким Ир Сена США допускают, что в связи с праздником состоится испытание баллистической ракеты
Готовимся к Пасхе: 5 необычных идей
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ: 35-летняя Анна Курникова показала фигуру в бикини
Путин объяснил, почему США и Запад против РФ
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
"Признаюсь, я ослеплен": Шаляпин влюбился в богатую американку
СМИ: фото Бузовой в купальнике тронуло Тарасова
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
17:22 (мск), источник: ТАСС

Андрею Кончаловскому присвоено звание почетного профессора МГУ

В 2015—2016 годах режиссер читал на экономическом факультете МГУ курс лекций «Культурный код нации: социально-экономическое значение».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Режиссер Андрей Кончаловский получил звание почетного профессора МГУ им. М. В. Ломоносова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кончаловского.

«В ходе заседания Ученого совета МГУ имени М. В. Ломоносова режиссеру Андрею Кончаловскому было присвоено звание почетного профессора старейшего российского университета», — отметили в пресс-службе.

Персона
Андрей Кончаловский

В 2015—2016 годах Кончаловский читал на экономическом факультете МГУ курс лекций «Культурный код нации: социально-экономическое значение» в рамках Межфакультетских курсов.

В курсе, добавили в пресс-службе, «рассматривались такие вопросы как мировой цивилизационный процесс, русская ментальность, факторы, определяющие социокультурные характеристики населения».

Ректор МГУ Виктор Садовничий лично вручил Кончаловскому диплом почетного профессора «за выдающийся вклад в развитие культуры и плодотворное сотрудничество с Московским университетом».

«Я обращаюсь сегодня к научному сообществу с темой, которая меня волнует и заставляет задуматься, которая касается судьбы нашего государства и нашего обществ, — привели в пресс-службе слова Кончаловского. — Я буду просить у вас помощи и совета, и буду рад продолжать сотрудничать с университетом».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минобороны РФ не подтверждает сообщения об ударе коалиции в районе Дейр-эз-Зора
Кремль прокомментировал выступление Сафронкова в Совбезе ООН
Минюст обжалует решение ЕСПЧ по делу о Беслане
Силы коалиции по ошибке уничтожили в Сирии 18 бойцов оппозиции
СК раскрыл подробности дела против Леонида Маркелова
В Госдуме поддержали запрет на выезд полицейских за границу
Минимальная цена за бутылку водки будет увеличена до 205 рублей
Орешкин пересмотрел прогноз по курсу рубля
Спорт
Карасев сохранил Европу для России. Анонс четвертьфиналов В четверг, 13 апреля, состоятся первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы по футболу. Российский арбитр Сергей Карасев рассудит поединок «Аякс» — «Шальке»
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Американская выставка стартовала. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
НТВ закроет самую скандальную передачу Последний выпуск шоу «Говорим и показываем» выйдет 14 апреля, а его место в эфире займет сериал «Улицы разбитых фонарей»
Недвижимость
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери Теперь у Виктории появилась возможность выпускать под брендом «Харпер Бэкхем» косметику, игрушки и одежду, а сама Харпер, если захочет, сможет сделать карьеру в шоу-бизнесе.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь