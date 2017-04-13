Андрею Кончаловскому присвоено звание почетного профессора МГУ
В 2015—2016 годах режиссер читал на экономическом факультете МГУ курс лекций «Культурный код нации:
В 2015—2016 годах режиссер читал на экономическом факультете МГУ курс лекций «Культурный код нации:
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Режиссер Андрей Кончаловский получил звание почетного профессора МГУ им. М. В. Ломоносова. Об этом ТАСС сообщили в
«В ходе заседания Ученого совета МГУ имени М. В. Ломоносова режиссеру Андрею Кончаловскому было присвоено звание почетного профессора старейшего российского университета», — отметили в
В 2015—2016 годах Кончаловский читал на экономическом факультете МГУ курс лекций «Культурный код нации:
В курсе, добавили в
Ректор МГУ Виктор Садовничий лично вручил Кончаловскому диплом почетного профессора «за выдающийся вклад в развитие культуры и плодотворное сотрудничество с Московским университетом».
«Я обращаюсь сегодня к научному сообществу с темой, которая меня волнует и заставляет задуматься, которая касается судьбы нашего государства и нашего обществ, — привели в