ЦОДД попросил московских водителей не выезжать на дороги на летней резине
В ближайшие дни в столичном регионе синоптики прогнозируют ночные заморозки.
В ближайшие дни в столичном регионе синоптики прогнозируют ночные заморозки.
Центр организации дорожного движения рекомендовал московским водителям выезжать на дороги только на зимней резине. В ближайшие дни в столичном регионе синоптики прогнозируют ночные заморозки — температура опустится до минус 3−4 градусов. Об этом сообщает в
Автомобилистов, которые уже сменили резину на автомобиле на летнюю, просим воспользоваться общественным транспортом.
В ближайшие дни дорожное движение на столичных улицах может быть затруднено