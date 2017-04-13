ЦОДД попросил московских водителей не выезжать на дороги на летней резине

Центр организации дорожного движения рекомендовал московским водителям выезжать на дороги только на зимней резине. В ближайшие дни в столичном регионе синоптики прогнозируют ночные заморозки — температура опустится до минус 3−4 градусов. Об этом сообщает в пресс-релизе, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ в четверг, 13 апреля.