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17:30 (мск), источник: Мослента

ЦОДД попросил московских водителей не выезжать на дороги на летней резине

В ближайшие дни в столичном регионе синоптики прогнозируют ночные заморозки.

Источник: Агентство «Москва»

Центр организации дорожного движения рекомендовал московским водителям выезжать на дороги только на зимней резине. В ближайшие дни в столичном регионе синоптики прогнозируют ночные заморозки — температура опустится до минус 3−4 градусов. Об этом сообщает в пресс-релизе, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ в четверг, 13 апреля.

Автомобилистов, которые уже сменили резину на автомобиле на летнюю, просим воспользоваться общественным транспортом.
Пресс-служба ЦОДД

В ближайшие дни дорожное движение на столичных улицах может быть затруднено из-за неблагоприятных погодных условий, отметили в ЦОДД, напомнив о необходимости соблюдать правила дорожного движения, а также избегать необоснованных маневров и резких торможений.

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