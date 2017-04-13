Парки в семи малых городах Иркутской области обустроят в рамках федеральной программы

Победителями конкурса для участия в федеральном проекте по обустройству городских парков стали семь малых городов Иркутской области — это Ангарск, Свирск, Киренск, Нижнеудинск, Саянск, Черемхово, Усолье-Сибирское. Всего на эти цели в Иркутской области запланировано 24,9 млн рублей, из них 16,7 млн из федерального бюджета, 8,2 млн — средства областного бюджета. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Конкурсный отбор заявок от муниципалитетов Иркутской области прошел сегодня, 13 апреля в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на обустройство городских парков в 2017 году. Участие в отборе заявок принимали члены межведомственной комиссии — это депутаты Законодательного собрания Иркутской области, представители муниципалитетов, претендующих на участие в программе, члены Ассоциации муниципальных образований региона.

«Субсидия предоставляется малым городам, численностью не более 250 тысяч человек. В Иркутской области — это 21 город. Всего было подано 16 заявок. Рабочая группа министерства ЖКХ провела их предварительный отбор на соответствие указанным требованиям по наличию необходимых документов. До участия в рейтинге были допущены 13 заявок. Среди них уже проводилась балльная оценка. В итоге отобрано семь заявок, набравших наибольшее количество баллов: это города Ангарск, Свирск, Киренск, Нижнеудинск, Саянск, Черемхово, Усолье-Сибирское», — проинформировала собравшихся начальник управления жилищной политики и стратегического развития министерства ЖКХ Елена Рябых.

Конкретные суммы для каждого муниципалитеты будут определены до 15 апреля, исходя из определенных методик.

«Проект федеральный, и этот год станет показательным, насколько муниципалитеты, а значит и регион могут справиться с поставленными задачами. Реализация проекта запланирована до 2022 года, и мы, безусловно, заинтересовано в дальнейшем участии в нем», — отметил министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов.