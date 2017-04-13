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15:21 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Заморозки до — 6 и усиление ветра ожидаются на Южном Урале

Похолодание прогнозируется в ночные часы в Челябинской области.

Источник: Reuters

В Челябинской области ожидается понижение температуры в ночные часы, заморозки и усиление ветра, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на ежедневный прогноз возможных чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС региона.

В ночь на 14 апреля столбики термометров покажут от минус 2 до плюс 3, в низинах области похолодает до минус 6 градусов. Днем синоптики прогнозируют плюс 10−15 градусов, в низинах — до плюс 6. Ветер юго-западный, 5−10, метров секунду с отдельными порывами до 16 метров секунду.

Также на ближайшие сутки ожидается дальнейшее разрушение ледостава — увеличение промоин, закраин — повышение уровней воды на всех бассейнах рек, отметили в ведомстве.

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