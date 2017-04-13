Самарский школьник вышел на связь с МКС

Школьники в прямом эфире смогли задать вопросы бортинженерам Андрею Борисенко, Сергею Рыжикову и Олегу Новицкому. Во время сеанса, длившегося немногим более пяти минут, космонавты как раз пролетали над Тольятти. Ребята узнали, что на борту МКС есть растения и животные, что сейчас там проводится одновременно порядка 50 различных экспериментов.

Самых младших интересовало, можно ли в космосе поиграть. «Можно, но нет времени». Девушки спрашивали, правда ли, что космонавты 16 раз за сутки встречают рассвет. «Да, но это не только рассветы, но и закаты», — уточнили собеседники.

Никиту сложная техника интересует с раннего детства. А в прошлом году он решил стать радиолюбителем. Успешно сдал экзамен и получил лицензию на выход в эфир. Примечательно, что раньше в регионе никто не оформлял подобное разрешение в 16 лет. Средний возраст радиолюбителя — за 45. К сожалению, говорит Никита, его ровесники тратят свое время лишь на посиделки в соцсетях.

Именно с этим юноша и решил бороться. Он и раньше предлагал различные проекты: школьный пресс-центр, свое радио, автоматизацию столовой. Поэтому, когда он пришел к директору за разрешением установить спецантенну, которую он спаял сам, в учебном заведении не удивились. Союз радиолюбителей Тольятти передал школе нужное оборудование. Учитель истории Павел Субботин возглавил проект вместе с Никитой.

Свою следующую «удочку» (взрослые радиолюбители сравнивают эфир с рыбалкой, никогда не знаешь, кого поймаешь) Никита намерен забросить, например, на ледокол.