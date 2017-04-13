Приставы «зачистили» магазин электроники в Челябинске

Судебные приставы арестовали имущество индивидуального предпринимателя, владельца магазина электроники «Ай Техника» на улице Коммуны в Челябинске — мужчина задолжал по кредитам, налогам и штрафам порядка 5,6 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области, арестованы около 870 мониторов, беспроводных мышек, клавиатур и аксессуаров для айфонов на общую сумму 257 тыс. рублей.

Как отмечается в сообщении, на должника вышли случайно. «Судебный пристав, которая ведет его исполнительные производства, обсуждала со знакомыми покупку зарядного устройства к смартфону. Во время разговора она увидела чек, на котором значилась фамилия индивидуального предпринимателя — хозяина магазина “Ай Техника”», — говорится в сообщении.

Визит судебных приставов в магазин удивил, но не расстроил должника. «Он развлекал пристава и понятых веселыми анекдотами», — рассказали в УФССП.

Арестованное имущество было передано на ответственное хранение. По истечении 10-дневного срока на обжалование действий судебного пристава либо погашения долга все будет отправлено на реализацию.

Кроме того, в ближайшее время пойдет с молотка и купленная предпринимателем в ипотеку 100-метровая квартира в элитном жилом комплексе на улице Труда — коммуналку в ней он также не оплачивал.