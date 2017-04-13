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17:05 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове некоторые улицы временно останутся без электричества

В Ростове-на-Дону жители некоторых улиц временно останутся без электричества.

Как сообщает администрация Ростова-на-Дону, для исключения аварийных ситуаций электричество будет отключено 14 апреля с 09:00 до 16:00 по следующим адресам: ул. 20-я Линия 47−67; ул. 22-я Линия 46−66, 41−75; ул. 24-я Линия 26−50; ул. Лекальная 9−27.

Также с 14 по 21 апреля с 09:00 до 16:00 электричества не будет на ул. 30-летия Октября 105−183, 168−250; ул. Задонская 31−61, 58−64; ул. Пескова 186−188; ул. Учебная 1−39.

С 14 по 21 апреля с 09:00 до 17:00 без электроснабжения останутся жители домов на ул. Петрозаводская 2−22, 3−21, 46/10, 67/16; ул. Андрея Сладкова 140/1−174; ул. Содружества 2−30; ул. Череповецкая 47/5−79, 48−80; ул. Манежная 62/15−94, 69/13−101; ул. Рижская 21−91, 68−116.

В понедельник, 17 апреля, с 09:00 до 12:00 света не будет на ул. Каширская 24/2, 25; ул. 2-я Краснодарская 153/2, 155/1, 157А, 159А, 161/1, 161/3,163/1.

Будут обесточены дома 17 апреля с 09:00 до 17:00 по адресам: ул. 2-я Киргизская 56−68, 91−95; ул. 1-я Киргизская 55−81, 72−112; ул. Татарская 1−17, 2−20; в пер. Тверской 5−31, 6−32; пер. Ладожеский 5−23, 6−24; пер. Свирский 5−21, 6−22; пер. Пронский 5−37, 6−36; пер. Иртышский 6−50, 3−39; пер. Обский 13−49, 38−76.

С 17 по 19 апреля с 09:00 до 17:00 без электричества останутся жители домов на ул. Темерницкая 23−27, 37/40, 26−36; ул. Московская 12−48; в пер. Островский 23−33; пер. Халтуринский 16−18; пер. Братский 12.

С 17 по 21 апреля с 09:00 до 17:00 свет отключат на ул. Еременко 48, 50, 50/2, 50/3; ул. Зорге 37/1, 39, 39/1.

Во вторник, 18 апреля, с 09:00 до 17:00 электричество будет отключено на ул. Зорге 35, 37.

Света не будет 19 апреля с 09:00 до 17:00 на ул. Полторацкого 100−120; ул. Коллективная 56−66, 63−81; ул. Руставели 60−90; ул. Цимляннская 26−40, 29−41; ул. Еременко 56/1, 56/2, 56/3, 56/6.

В четверг, 20 апреля, с 09:00 до 17:00 электричество будет отключено на ул. Краеведческая 72−126, 409−413; ул. Совхозная 1−35, 2А, 2Д, 1 В, 7А; ул. Учебная 125, 88; ул. Провинциальная 8, 8А, 8 Г, 8Б, 11, 9, 9Б, 9 Г, 9Д, 9А, 9В; ДНТ «Ромашка» 10, 88, 125, 87.

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