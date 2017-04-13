Синоптики дали прогноз погоды на лето в Воронеже

Температура воздуха все лето будет держаться в пределах нормы. Климатическая норма средней температуры для Воронежа в июне составляет 18,1˚C, в июле — 19,6˚C, а в августе — 18,4˚C.

Осадки в июне и июле будут также в пределах нормы, однако август для Воронежа, и для всей южной части Центрального федерального округа, будет засушливым. Норма месячных сумм осадков в Воронеже для июня — 66 мм, для июля — 73 мм, для августа — 77 мм.

В апреле и мае, по прогнозам синоптиков, погода также будет соответствовать нормам. А по данным на ближайшее время, в этот четверг, 13 апреля, днем будет 12˚C. В пятницу температура останется прежней, однако возможен дождь. На выходных также возможны осадки.