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15:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Директора АО «Пермский центр развития предпринимательства» экстрадировали в Россию

В Россию из республики Кипр экстрадировали бывшего руководителя АО «Пермский центр развития предпринимательства» Ирину Чуракову, разыскивавшуюся на основании запроса ГУ МВД России по Пермскому краю по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ, по версии следствия, Чуракова являлась генеральным директором АО «Пермский центр развития предпринимательства». В период с ноября 2008 года по июль 2010 года с целью извлечения выгоды и преимуществ для себя и других лиц, используя свои полномочия и служебное положение, она присвоила и растратила более 10 млн руб.

Поскольку обвиняемая скрылась от правоохранительных органов, 20 сентября 2012 года она был объявлен в федеральный розыск, а 2 июля 2015 года — в международный розыск. 31 мая 2016 года госпожа Чуракова была задержана на Кипре.

После судебных разбирательств власти Кипра удовлетворили запрос генпрокуратуры РФ о выдаче обвиняемой. 12 апреля в сопровождении сотрудников Интерпола России и ФСИН России её экстрадировали в Москву. В ближайшее время она будет доставлена в Пермь для проведения следственных действий.

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