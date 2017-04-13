В реках, окружающих Уфу, поднимается уровень воды

По данным Башгидрометцентра, это на 24 больше, чем сутками ранее. Уровень реки Уфы в районе Шакши составляет 138 см, что на 18 больше, чем накануне.

Река Белая также поднялась, ее уровень сейчас минус 43 см. По данным специалистов, вскрытие всех рек ожидается во второй декаде апреля, а пик паводка в конце апреля-начале мая.