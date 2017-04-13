Крымские налоговики проверили 10 хостелов и во всех нашли нарушения

«Все из проверенных объектов состоят на государственной регистрации в налоговых органах. Но в каждом из них выявлены нарушения в виде неприменения ККТ, либо в их полном отсутствии. По каждому факту открыто производство по делу об административном правонарушении по части 2 статьи 14.5 КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере не менее десяти тысяч рублей, на юридических лиц — не менее тридцати тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УФНС России по РК.

Кроме того, проведен ряд мероприятий и в районах. Так, в Бахчисарайском районе на одной из туристических баз граждане вели хозяйственную деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица. Проведена проверка и на базе в селе Соколиное. При контрольном подселении выявилось, что владельцы не выдают кассовый чек и бланк строгой отчетности, подтверждающий прием денежных средств. Так как подобное нарушение на данной базе выявлено повторно, владельцу грозит штраф в размере 10 тысяч рублей.